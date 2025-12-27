Verzuolo: chiude, dopo quasi 70 anni, il negozio di casalinghi Fulchero-Vincenti

È un record che non tutti possono vantare: quasi 70 anni trascorsi in una bottega che non aveva orari e dove si trovava di tutto e a prezzi popolari.

Maddalena, “Lena”, è stata una figura caratteristica sempre presente sul Paschero, l’ampio corso pedonale che conduce alla parrocchia di Santa Maria.

Seduta davanti al suo negozio dal mattino al calar della sera, si intratteneva in conversazioni coi passanti; poi, quando arrivavano i clienti, si portava all’interno dove – come in grande bazar – c’era di tutto anche quegli articoli che da altre parti non si trovavano più.

Maddalena Vincenti, dopo otto anni, trascorsi alla Siesa, la storica fabbrica di Villanovetta, aveva aperto nel 1958 insieme al marito Gianni Fulchero, deceduto anni fa, un esercizio prima di casalinghi e poi anche di articoli regali per nozze.

Rimasta vedova, ha continuato imperterrita l’attività che rappresentava la sua vita di commerciante ma al contempo di donna di pubbliche relazioni: per tutti aveva una parola e non c’era aspetto della vita del paese che le sfuggisse.

Era talmente appassionata del suo lavoro, che ha voluto continuarlo anche dopo l’età della pensione nonostante, forse, non fosse più così remunerativo, resistendo agli acciacchi degli anni.

Ultimamente a coadiuvarla erano i figli Aldo e Maria Luisa ma il bastone del comando è rimasto sempre ben saldo nelle sue mani.

“Una donna – dice di lei il figlio Aldo - che ha dedicato tutto per il negozio, ho imparato a conoscerla dopo essere andato in pensione dalla fabbrica, ho collaborato con lei negli ultimi sei anni. La conoscevo come una grande mamma,l'ho riconosciuta come grande commerciante, sempre disponibile a ricercare di accontentare i clienti. Cambia il tipo di commercio, ma c’è da sperare che queste figure non spariscano mai”.

Il più longevo esercizio commerciale della cittadina della Burgo oggi, sabato 27 dicembre 2025, abbassa definitivamente la saracinesca dopo 67 anni.

“Lena” ora si gode i suoi gatti ma di certo con l’arrivo della bella stagione la troveremo di nuovo davanti alla sua bottega, sempre pronta a scambiare quattro chiacchiere.

(Lena con il suo amato gatto)