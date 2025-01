Incidente mortale sull'A6 Torino - Savona: è Carmela Alessandro la quarta "vittima della strada" da inizio anno

Questa mattina intorno alle 10.50 stavano percorrendo insieme al marito, classe 1976, l'autostrada A6 Torino-Savona, quando per cause ancora da accertare l'auto è uscita autonomamente di strada violentemente poco dopo il casello di Marene (leggi qui).

Un incidente che è costato la vita a Carmela Alessandro, classe 1972, che al momento dello scontro era priva della cintura di sicurezza. Con lei il bilancio delle "vittime della strada" sale a quattro da inizio anno.

La coppia era rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo della vettura e a liberarli sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e Bra, insieme ai sanitari del 118 e alla Polizia Stradale.



Entrambi sono stati presi in carico ed elitrasportati d'urgenza all'ospedale di Verduno, ma Carmela durante il viaggio non ce l'ha fatta. Il marito ferito gravemente ha raggiunto l'ospedale in codice giallo ed è attualmente ricoverato.



Carmela era nata a Torino e viveva insieme al marito a Carrù.