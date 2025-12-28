Neve record a Murazzano: il Parco Safari delle Langhe oggi resta chiuso [VIDEO]

Il Parco Safari delle Langhe rimarrà chiuso al pubblico nella giornata di oggi, domenica 28 dicembre. Le intense precipitazioni nevose che hanno interessato l'area negli ultimi giorni hanno reso impossibile garantire l'apertura.

La decisione è stata comunicata dalla direzione del giardino zoologico attraverso i propri canali social, dove gli operatori hanno documentato la situazione eccezionale che si è venuta a creare. L'intera superficie del parco risulta coperta dalla neve che in alcuni punti raggiunge quasi l'altezza del ginocchio, rendendo inaccessibili sentieri e aree visitabili.

Se per i visitatori la neve rappresenta un ostacolo, per alcuni ospiti del parco è invece un'occasione speciale. I bisonti della struttura si sono perfettamente adattati alle rigide temperature invernali, offrendo agli operatori uno spettacolo che ricorda più le praterie canadesi che il paesaggio tipico delle Langhe piemontesi. Questi maestosi animali, infatti, sono naturalmente equipaggiati per affrontare climi rigidi e sembrano particolarmente a loro agio nell'attuale situazione meteorologica.

Anche i lupi del parco mostrano di apprezzare le condizioni invernali che riproducono fedelmente il loro habitat naturale.

Nonostante le difficoltà logistiche causate dall'eccezionale nevicata, lo staff del Parco Safari continua a operare senza interruzioni. Le priorità rimangono il benessere degli animali, con la garanzia dell'alimentazione e dell'assistenza quotidiana, e il ripristino progressivo dell'accessibilità delle diverse aree del parco.

Il bar Tartaruga, abituale punto di ristoro per i visitatori, risulta completamente sommerso dalla neve, così come gran parte delle strutture di servizio e delle aree comuni. Le squadre di manutenzione sono impegnate nella rimozione della neve dai percorsi principali e nella verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le installazioni, un lavoro necessario per poter riaprire al pubblico in totale sicurezza.

Il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto per i prossimi giorni, con l'arrivo del sole seppur accompagnato da temperature ancora rigide, lascia sperare in una rapida normalizzazione della situazione.

Per aggiornamenti sulla riapertura e sulle condizioni del parco, i visitatori sono invitati a consultare i canali social ufficiali della struttura, dove vengono pubblicate regolarmente informazioni e immagini della situazione in tempo reale.