Pranzo di Natale alla residenza per anziani San Chiaffredo di Revello

Alla residenza per anziani Fondazione Ospedale Civile “San Chiaffredo” di Revello, si è svolto il tradizionale pranzo di Natale, un momento speciale di incontro, condivisione e calore umano che ha coinvolto ospiti della struttura, familiari e amici.

La giornata è stata caratterizzata da un clima di serenità e festa, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tante persone e realtà del territorio, che hanno contribuito con dedizione e spirito di servizio alla perfetta riuscita dell’evento.

L’amministrazione della casa di riposo desidera fare: “Un sentito ringraziamento a tutto il personale della struttura, che ogni giorno si prende cura degli ospiti con professionalità, attenzione e umanità, e che anche in questa occasione ha dimostrato grande disponibilità e partecipazione.

Un grazie speciale ai volontari, sempre presenti e fondamentali, alla Protezione Civile, che ha fornito un prezioso supporto, e alla Pro Loco di Revello, che insieme al Bar Excalibur di Revello, ha messo a disposizione i tavoli contribuendo all’allestimento della sala.

Un riconoscimento particolare va inoltre alle cuoche della struttura che con passione e impegno hanno preparato il ricco pranzo molto apprezzato da tutti a base di prodotti del territorio”.

Francesca Liporace direttrice responsabile della struttura afferma: “Eventi come questo rappresentano il vero spirito del Natale: stare insieme, condividere e sentirsi parte di una comunità. A nome della Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere il pranzo di Natale così significativo e auguro a tutti buon anno”.