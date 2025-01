Piasco, il vicesindaco Paoletti ricorda Ferdinando Garnero: "Persona a modo, estremamente gentile"

"Era una persona a modo, estremamente gentile ed in passato era stato un gran lavoratore". Con queste parole il vice sindaco di Piasco, Silvano Paoletti, ricorda commosso il compaesano (abitava in frazione Sant'Antonio) ed amico Ferdinando Garnero, morto ieri sera, mercoledì 15 gennaio, in un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 8.

Classe 1944, in gioventù aveva lavorato presso la Tessitura Vilde di Piasco prima di diventare operaio alla Burgo, azienda per la quale aveva lavorato fino al raggiungimento della pensione. "Ci eravamo incontrati poco dopo le elezioni comunali - ricorda Paoletti - aveva alcune questioni legate ad un tombino delle quali mi voleva parlare e lo aveva fatto come sempre in modo garbato e gentile".

Grande appassionato di caccia, Ferdinando Garnero aveva dovuto anche affrontare una terribile prova di vita per la perdita di una figlia avvenuta parecchi anni fa a causa di un cancro.

"Oggi ho sentito il parroco - conclude Silvano Paoletti - il quale mi ha detto che difficilmente si riusciranno a celebrare i funerali per il fine settimana. Probabilmente slitteranno all'inizio della prossima".