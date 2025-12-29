Volley A3M / Il Monge Gerbaudo Savigliano cede in tre set a Belluno

Il Monge-Gerbaudo Savigliano ci prova, ma non riesce a chiudere l’anno con un successo o con dei punti, cedendo in tre set contro il forte Belluno Volley, che si dimostra decisamente tra le squadre più attrezzate dell’intera Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

Coach Mastrangelo è costretto a rinunciare, tra i veneti, a Berger e all’influenzato Mozzato. Coach Serafini, invece, non deve fare i conti con assenze (eccezion fatta per quella del lungodegente Dutto) e propone l’attuale sestetto “tipo”. Parte dalla panchina la new entry Bacco, con Galaverna stabilmente nel nuovo ruolo di libero, alternato a “Paolino” Rabbia.

Il primo set è a senso unico, con Belluno che strappa subito e mette la freccia. Serafini interrompe il gioco sul -4, ma i suoi non rientrano, con i padroni di casa che mettono a terra una sequenza di palloni e volano via. A trascinarli c’è il solito Giannotti, ma è soprattutto il muro a fare la differenza. Sul 16-8 si pensa già al parziale successivo, con Belluno che chiude la pratica 25-15.

È sempre l’opposto a favorire l’allungo dei suoi nel secondo set (8-2), con Loglisci e Corrado che fanno il resto. L’ex Schiro prova a ricucire “alla disperata” nel finale, grazie a due ace consecutivi, ma non c’è nulla da fare: 25-16 e 2-0.

Il terzo parziale viaggia un po’ a sé, perché i piemontesi questa volta ci mettono l’orgoglio (6-8) e a lungo restano agganciati alla partita. Sul 18-18, però, Belluno decide che è l’ora di chiuderla e scappa via, questa volta con Cengia sugli scudi in entrambi i fondamentali. La reazione saviglianese passa dall’annullamento di due dei sei match-point conquistati dai veneti. Al terzo, però, il pallone va sul braccio sicuro di Giannotti: punto numero 18 per il top scorer dell’incontro e 3-0 bellunese.

La gara si chiude dopo 73 minuti di gioco, e con lei un 2025 sulle montagne russe per il Monge-Gerbaudo, che ora può voltare pagina per un 2026 che si spera sarà ricco di soddisfazioni. A dare il “buongiorno” sarà l’incrocio casalingo di sabato 3 gennaio alle 18.30 contro il Conad Reggio Emilia. Un’altra sfida ostica, ma la voglia di riscatto tra i Serafini-boys è forte.

Belluno Volley - Monge Gerbaudo Savigliano 3-0

Parziali: 25-15, 25-16, 25-21

BELLUNO VOLLEY: Marsili 2, Giannotti 18, Corrado 12, Loglisci 8, Cengia 9, Basso 5; Hoffer (L), Pozzebon. N.e. Michielon, Bortoletto, Marini da Costa, Berger, Tosatto (L). Allenatore: V. Mastrangelo.

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Schiro 15, Sacripanti 2, Rainero 2, Rossato 16, Bonola 1, Pistolesi 1; Galaverna (L), Rabbia (L), Carlevaris, Bacco 3. N.e. Ballan, Quaranta, Guiotto, Girotto. Allenatore: S. Serafini.

Durata set: 22’, 25’, 26’; totale: 1h13’.