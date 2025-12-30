NEVE / I turisti scelgono Roburent: record di presenze sugli impianti dell'Alpet e al campo scuola del Giardina

Boom di presenze e numeri da vero record quelli registrati lo scorso fine settimana a Roburent che conferma così la sua fama di meta del turismo invernale, storicamente apprezzata non solo in Granda, ma anche dalla vicina Liguria.

L'abbondante nevicata dello scorso fine settimana ha regalato un week end splendido per gli amanti dello sci, ma anche per gli operatori del comparto che, dopo anni complessi, tra chiusure dovute alla pandemia e condizioni meteo ingenerose, finalmente riparte.

Parcheggi pieni, code allo skilift e un meteo splendido, gli ultimi tre giorni sono stati davvero da incorniciare per il comune.

"I gestori degli impianti di risalita fanno sapere che si tratta di numeri di altri tempi - dice il sindaco, Emiliano Negro -, nel fine settimana e nella giornata di ieri era difficile trovare parcheggi liberi. Il campo scuola affidato all’Associazione EssereSanGiacomo ha registrato il tutto esaurito, così come l’affluenza a seggiovie e skilift del Monte Alpet con più di mille biglietti al giorno. Le favorevoli precipitazioni e le felici, quanto impegnative, manovre di preparazione, hanno consentito di ottenere un risultato di affluenza straordinario di cui non possiamo che andare fieri".

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, sono tutti aperti gli impianti del comprensorio Alpet: la Seggiovia Monte Alpet, lo skilift Cronista, il tapis roulant Alpet, gli skilift Pianea e Cardini.





"Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni rappresentano una notizia straordinaria per l’Alpet e per tutto il nostro territorio – dichiara Giulia Robaldo, gestore degli impianti –. La montagna si presenta in condizioni ideali, con un manto nevoso naturale che ci permette di offrire piste ben coperte, sicure e di grande qualità, valorizzando al massimo il nostro comprensorio: e moltissime persone in questi giorni ci hanno scelto. È il risultato di una stagione che finalmente sta rispettando le aspettative degli appassionati e degli operatori turistici, dopo anni complicati. La neve caduta consente non solo di migliorare l’esperienza sciistica, ma anche di dare nuova linfa all’indotto locale, dalle strutture ricettive alla ristorazione. L’Alpet si conferma una stazione autentica, a misura di famiglia e di sportivi, dove la neve vera fa la differenza. Continuiamo a lavorare con grande attenzione alla sicurezza e alla manutenzione, per accogliere al meglio chi sceglierà di vivere la montagna in questi giorni".

Aperta anche la sciovia Uranio-Giardina in gestione all'associazione Essere Sangiacomo che, a inizio del mese in corso, ha installato nuovi cannoni sparaneve con l'apertura di un campo scuola.

Un impegno di squadra che è stato ripagato perché il campo scuola, lo scorso week end, ha fatto il "tutto esaurito".

"Si tratta di un campo scuola situato nel pieno centro del paese - ci spiegavano nelle scorse settimane dall'associazione Essere San Giacomo -, un punto di riferimento fondamentale sia per i bambini sia per tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo sci. Confidiamo nell’arrivo della neve e del freddo, mentre da parte nostra non mancheranno impegno, dedizione e lavoro continuo".

Anche se per questa stagione è stato possibile consentire l'apertura della zona del Colmè, a causa dell’incendio che ha compromesso la funzionalità della seggiovia, il turismo invernale a Roburent si conferma un'attrattiva senza tempo per gli amanti della neve. Il Comune di Roburent, ente proprietario degli impianti, ha iniziato ad effettuare gli interventi necessari per il ripristino, con l’auspicio di tornare ad avere il comprensorio completamente operativo dalla prossima stagione.

Per informazioni

Monte Alpet: apertura tutti i giorni dalle 9 alle 16.30. Per informazioni in tempo reale su piste aperte e prezzi, www.montealpet.com

EssereSanGiacomo: https://www.facebook.com/esseresangiacomo/