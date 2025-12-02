Roburent, affidata la gestione del Giardina: per la stagione anche nuovi cannoni spara neve

Anche il comprensorio di San Giacomo di Roburent si prepara alla stagione invernale.

È stata infatti affidata la gestione per lo skilift Uranio-Giardina, riconfermato all'associazione EssereSanGiacomo, che potrà contare anche su nuovi cannoni sparaneve, appena consegnati.

"Oggi è una giornata storica per il nostro Comune - dice con soddisfazione il sindaco, Emiliano Negro - un altro passo per tornare a valorizzare il nostro comprensorio e la sua grande storia sciistica, grazie all’arrivo dei nuovi cannoni spara neve per lo skilift Uranio/Giardina, assegnato all’Associazione EssereSanGiacomo che ha dimostrato, se ancora ve ne fosse bisogno, che il lavoro di squadra è sempre vincente. Il Comune ha fatto la sua parte ma oggi il merito è tutto loro. Complimenti vivissimi da parte dell’Amministrazione Comunale per l’instancabile lavoro. Il nostro impegno prosegue nell’ottica del turismo invernale ed estivo, con l’adeguamento al PAI, propedeutico al futuro invaso del Monte Alpet e i lavori al Colmè, in trepidante attesa della conferenza stampa di domani sul bando Sistema neve, al grattacielo della Regione Piemonte".