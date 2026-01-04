 / I più letti della settimana

La popolazione di Cuneo cresce di 20 unità, ma non grazie alle nascite

I morti hanno quasi doppiati i nuovi nati. E' il saldo migratorio positivo ad aver determinato il lieve aumento dei residenti nel capoluogo della Granda

Al 31 dicembre 2025, la popolazione residente nel Comune di Cuneo contava 55.923 abitanti, con un lieve aumento (+20 unità) rispetto all'inizio dell'anno. Il dato emerge dalle statistiche demografiche diffuse dal Comune.

La presenza femminile continua a prevalere: tra i residenti attuali, 28.631 sono donne mentre 27.292 sono uomini.

Gli stranieri rappresentano l’11,87% della popolazione complessiva: sono 6.640 in totale, in maggioranza maschile (3.391 uomini contro 3.249 donne). La comunità più numerosa è quella rumena (1.368 residenti), seguita da quella albanese (1.142). Poi, a distanza, quella marocchina (582), cinese (366) e filippina (357). 

Nell'anno appena concluso l’Anagrafe del capoluogo ha registrato 335 nascite: 175 maschi e 160 femmine. Di questi, gli stranieri sono stati 63, pari al 18,8% del totale (35 maschi e 28 femmine).

Decisamente più alto il numero dei decessi: 617 complessivi (264 uomini e 353 donne), con un saldo naturale negativo di 282 unità. 

Per il lieve aumento complessivo è stato quindi determinante il saldo migratorio positivo: nel corso dell’anno sono state 2.157 le nuove iscrizioni anagrafiche (1.135 uomini e 1.022 donne), di cui 851 riguardanti cittadini stranieri. Le cancellazioni dai registri comunali sono state 1.855 (986 uomini e 869 donne), di cui 755 relative a stranieri.

