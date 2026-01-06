A Dronero ha chiuso il negozio BeNatural

Un piccolo negozio nel centro storico della città, un vero e proprio angolo di qualità, dagli alimenti ai prodotti per la casa, con grande attenzione all’etica. BeNatural a Dronero era tutto questo, punto di riferimento per chi sceglie uno stile di vita più attento e consapevole, verso gli animali, l’ambiente e, di conseguenza, verso se stessi.



Dopo sei anni di attività, con la fine del 2025 il negozio ha chiuso la serranda. Tanti volti, clienti affezionati, ma anche i colleghi commercianti, ai quali la titolare Nadia Bernardi ci tiene a dedicare queste sue parole:



“Dopo sei anni trascorsi insieme, è arrivato il momento di salutare questo negozio che per me è stato molto più di un luogo di lavoro. Grazie a tutti voi, clienti che in questi anni mi avete scelto ogni giorno: per la fiducia, le chiacchiere, i sorrisi e per aver creduto nel valore di una spesa consapevole e di qualità. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Un ringraziamento speciale va anche a voi colleghi commercianti: persone che ogni giorno tengono viva la nostra comunità con impegno, passione e sacrificio. Il commercio locale non è solo economia, ma relazione, identità e presidio del territorio. Sceglierlo significa prendersi cura del luogo in cui viviamo. Grazie di cuore a tutti!”.





Se è vero che il negozio ha chiuso, l’esperienza di BeNatural però proseguirà. Si tratta infatti per Nadia di un cammino prezioso, scelta ed identità. Ed è così che un nuovo bellissimo seme sta mettendo radici: “Questo non è un addio ai valori che mi hanno accompagnato fin qui - dice Nadia -. Continueranno a guidarmi anche nel mio prossimo percorso lavorativo. Sono stata contattata da una storica attività di Dronero per mettere a disposizione la mia esperienza nella gestione del punto vendita, con l’obiettivo di valorizzarne al meglio l’identità e il rapporto con il pubblico. Sono molto felice di questa opportunità che mi dà modo di continuare a lavorare con il pubblico che è la mia grande passione. Porterò con me l'esperienza, l'affetto e tutto ciò che ho imparato. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso.”

