Alba, viola il divieto di dimora e tenta nuovo furto: 29enne arrestato all'ospedale di Verduno

Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, un cittadino tunisino di 29 anni ha tentato di entrare in un bar di corso Nino Bixio ad Alba. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre cercava di introdursi nel locale. L'uomo non avrebbe dovuto trovarsi in città: pochi giorni prima, infatti, era già stato sottoposto al divieto di dimora, dunque gli era stato vietato di stare ad Alba dopo che aveva rubato in due ristoranti, una gioielleria e si era reso responsabile del furto una bicicletta di valore.

Dopo questo nuovo tentativo di furto, la Procura di Asti ha chiesto e ottenuto dal giudice misure più severe contro l'uomo, in particolare la custodia cautelare in carcere a carico dello straniero, disponendo il suo arresto. Nel frattempo, però, il 29enne era sparito e si era reso irreperibile.

I Carabinieri di Alba hanno attivato prontamente le ricerche nella zona albese. Dopo alcuni giorni di indagini, grazie all’attività info-investigativa, sono riusciti a intercettarlo all'ospedale di Verduno, dove l'uomo stava accompagnando la compagna incinta per una visita di controllo. Gli operatori delle forze dell'ordine lo hanno bloccato e arrestato immediatamente, portandolo in carcere.

Le forze dell'ordine stanno ancora verificando se l'uomo possa essere responsabile di altri furti avvenuti nella zona.

Si rammenta la presunzione d'innocenza fino all'ultimo grado di giudizio.