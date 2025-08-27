Mondovì, scuole superiori: si va verso l'accordo per l'acquisizione del "Michelotti"

Qualcosa si sta muovendo

Si è tenuto infatti il ieri, martedì 26 agosto, l'incontro tra la Provincia di Cuneo e l'AslCn1 al fine di avviare il percorso di alienazione del padiglione "Michelotti" dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì Piazza.

Le due Amministrazioni hanno concordato di utilizzare le procedure previste dall'articolo 15 (comma 4 lett. B) e d) della Legge Regionale n. 8 del 18 gennaio 1995). Una volta stabilito il valore economico verranno assunti i relativi provvedimenti.

Si tratta del primo step della trattativa tra enti pubblici per l'acquisizione dello stabile che - si spera - possa concludersi entro i primi mesi del 2026.

L'edificio, messo all'asta più volte dall'AslCn1, non ha mai ricevuto offerte , anche se la Provincia di Cuneo, aveva in più occasioni mostrato interesse per poter collocare qui i Licei (leggi qui). La base d'asta partiva da 1 milione e 235mila euro, un prezzo considerevole per l'immobile, composto da due blocchi, che non è sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza dei beni culturali, a differenza del "Gallo", ma - in base al nuovo piano regolatore cittadino - sorge in un'area destinata ad ospitare servizi e che, dunque, non potrebbe essere utilizzata per edifici residenziali, ricettive o attività commerciali.

Negli scorsi mesi, per la prima volta, la Provincia di Cuneo ha presentato all'AslCn1 richiesta formale di manifestazione di interesse all'acquisto del padiglione. La richiesta prevede l'avvio della trattativa fra Enti in base alla L.R. 8/1995.

A questo punto si apre un nuovo capitolo per le scuole superiori di Mondovì, dando così seguito al complesso 'gioco ad incastro' per la riorganizzazione scolastica a Piazza che ha visto già la realizzazione del nuovo "Baruffi" alla Polveriera , con la nuova palestra, l'abbattimento delle aule dell'Alberghiero lambite dalla frana nel 2017 (leggi qui) , e l'abbattimento dell'ex edificio progettato da Gabetti-Isola che avverrà entro il prossimo anno.

Le prime fasi di cantiere propedeutiche per la demolizione del Baruffi e tra la fine dell'anno e l'inizio del 2026 prenderà avvio la fase operativa di demolizione e i lavori dovranno chiudersi entro la primavera: il vecchio edificio scomparirà, ma resterà la palestra di monte, che continuerà ad avere la propria funzione.

[La collina di Piazza dopo l'abbattimento del Baruffi]

IL FUTURO DELLE SCUOLE SUPERIORI

Con l'acquisizione del "Michelotti-Bertone" il liceo "Vasco Beccaria Govone" troverà 'casa' nell'area dell'ex padiglione dell'ospedale. Il progetto prevede l'abbattimento dei due "contenitori vuoti", la creazione di un nuovo edificio e la collocazione di uffici, segreterie e presidenza nei locali adiacenti delle ex carceri (proprietà della Editel, ndr) attraverso un partenariato pubblico privato.

Dal nuovo anno scolastico, come anticipato negli scorsi mesi, 17 aule oggi afferenti ai Licei , in piazza IV Novembre, saranno nella disponibilità dell'Istituto Alberghiero. Queste aule ospiteranno le classi dell'Alberghiero che oggi frequentano le lezioni presso l'Istituto 'Baruffi'. Presso il nuovo edificio sito in via della Polveriera si trasferiranno le classi dei Licei a indirizzo Scientifico e a indirizzo sportivo che oggi frequentano le lezioni presso piazza IV Novembre. Il tutto con l'obiettivo di ridare all'Alberghiero una sede unitaria, dopo anni di dislocazioni in diversi punti della Città e ottenere anche una nuova sede per i licei.

[Un'ipotesi del nuovo edificio, presentata nel corso di un incontro con i residenti]

Il risultato dovrebbe essere la rifunzionalizzazione delle ex Carceri, con la collocazione di uffici, segreterie e presidenza e l'abbattimento del Michelotti con la costruzione sullo stesso sedime di un nuovo edificio che ospiterebbe tutti i licei.

