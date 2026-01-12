IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO / Olimpiadi viste dagli USA

Scusate se ritorno su un argomento già trattato nel Punto di qualche settimana fa. Ma sto scrivendo dagli Stati Uniti dove ho avuto la fortuna di trascorrere una settimana a casa di amici. La tv è accesa e sui vari canali americani continuano a scorrere le immagini delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. "A month together", un mese insieme: questo lo slogan scelto da un canale di News mentre il video è invaso dal Duomo di Milano, dalle piste di sci di Cortina, dagli impianti di Livigno, e così via.

E mi sale una rabbia. Perché potevamo esserci anche noi del Piemonte.

Una vetrina internazionale incredibile, impagabile. La storia delle nostre terre è cambiata con i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006: impossibile negarlo. C'è un prima e un dopo quel mese straordinario di 20 anni fa. Abbiamo scoperto di avere una vocazione turistica. Abbiamo compreso di vivere in una regione affascinante, attrattiva.

Avremmo potuto rilanciare quell'immagine con i Giochi di Torino-Milano-Cortina. E invece no. Per precisa volontà della Giunta 5 Stelle di Chiara Appendino si è scelto di stare fuori, di autoescluderci dai Giochi del 2026, che si chiamano soltanto Milano-Cortina.

E intanto la CNN rilancia i video con le immagini di Lombardia e Trentino. Mamma mia che rabbia.