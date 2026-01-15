Avventure di montagna: Ciaspolata a Prato Nevoso

Sabato 24 gennaio, alle ore 9.30 si terrà a Prato Nevoso, nel cuore del comprensorio del Mondolè Ski, una ciaspolata, gratuita, aperta a tutti, promossa dal Circolo Us Acli La Canunia.

Un invito a scoprire l’esperienza della montagna invernale a passo lento, immersi in un paesaggio incontaminato dove neve e silenzio diventano strumenti di benessere.

La camminata, accompagnata da una Guida escursionistica, partirà dalla sede de La Canunia a Prato Nevoso, Via Corona Boreale, 1. Indossate le ciaspole, il gruppo percorrerà un itinerario adatto anche ai principianti, tra tratti su neve battuta lungo i tre anelli dell’ex pista di fondo e brevi passaggi in neve fresca, per un dislivello complessivo di circa 300 metri.

“Con questo primo evento – sottolinea Attilio Degioanni, presidente dell’Unione Sportiva ACLI di Cuneo – inauguriamo un calendario di appuntamenti per scoprire nuovi sport da praticare all’aria aperta. Attività accessibili, capaci di unire movimento, natura e socialità, in piena sintonia con l’approccio One Health che guida l’intero percorso”.

L’iniziativa è rivolta a tutti, a partire dagli 8 anni, e rappresenta un’occasione per scoprire il piacere di muoversi all’aria aperta e di scoprire il territorio con un nuovo sguardo.

L’evento è il primo appuntamento del calendario attività del progetto “Lo sport che crea comunità”. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando Sportivi per Natura, promosso dall’Unione Sportiva ACLI di Cuneo.

La partecipazione all’evento è gratuita e comprende il tesseramento a fini assicurativi e la dotazione dell’attrezzatura per chi ne avesse bisogno. La prenotazione è obbligatoria entro il 22 gennaio.

Per info e prenotazioni: 339 7327877 - Giorgia, Circolo Us Acli La Canunia