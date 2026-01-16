Eau de Parfum o Eau de Toilette: guida alla scelta del profumo

Come scegliere tra Eau de Parfum ed Eau de Toilette in base a stile, occasioni e stagione

Indossare un profumo è come scegliere un accessorio invisibile, ma fondamentale: non si vede, eppure racconta molto di chi siamo. Ormai sempre più persone si stanno avvicinando alla profumeria artistica, un universo fatto di composizioni ricercate e di qualità, identità forti e storie da indossare. Oggi esplorare questo mondo è più semplice anche grazie a realtà come 50 ml, store online di riferimento per la profumeria di nicchia, dove è possibile trovare eau de parfum, eau de toilette e molte altre interpretazioni del profumo (e non solo). Proprio davanti a un’offerta così ampia nasce però una delle domande più comuni: meglio Eau de Parfum o Eau de Toilette? In questa guida scopriremo le differenze principali tra queste due tipologie di fragranze, per capire quale scegliere in base ai propri gusti, alle occasioni e allo stile di vita.

Eau de Parfum: Intensità, Profondità e Carattere

L’Eau de Parfum, spesso indicata con la sigla EDP, è una delle forme di profumo più amate da chi cerca una fragranza intensa e persistente. La sua caratteristica principale è la maggiore concentrazione di oli essenziali, che solitamente varia tra il 15% e il 20%. Questo si traduce in una durata più lunga sulla pelle (in media circa 7 ore) e in una scia più marcata, capace di farsi notare. Dal punto di vista olfattivo, l’Eau de Parfum è spesso più strutturata e sfaccettata. Le note di testa si avvertono subito dopo l’applicazione, ma sono le note di cuore e di fondo a definire davvero l’identità della fragranza, accompagnandoci per tutta la giornata. Per questo motivo, le EDP risultano eleganti, avvolgenti e spesso più sensuali.

L’Eau de Parfum è ideale:

· durante le stagioni fredde, quando le note più intense rendono al meglio;

· la sera, per cene, eventi o uscite importanti;

· nelle occasioni speciali, quando si vuole lasciare un ricordo olfattivo deciso.

3 Eau de Parfum da provare:

· Essential Parfums Bois Imperial Eau de Parfum – Un profumo moderno e deciso, costruito attorno a legni vibranti e note aromatiche.

· Byredo Bal d’Afrique Eau de Parfum – Caldo, elegante e luminoso, ispirato all’incontro tra culture e atmosfere lontane.

· Liquides Imaginaires Fortis Eau de Parfum – Intenso e avvolgente, con una personalità profonda e magnetica.

Eau de Toilette: Freschezza e Versatilità Quotidiana

Più leggera e discreta, l’Eau de Toilette (EDT) è spesso la scelta preferita per l’uso quotidiano. La sua concentrazione di oli essenziali è inferiore rispetto all’Eau de Parfum, generalmente compresa tra il 5% e il 15%. Questo la rende meno intensa, ma anche più facile da indossare in diverse situazioni. La durata di un’Eau de Toilette si aggira intorno alle 2–3 ore, motivo per cui può essere riapplicata nel corso della giornata. Nella sua composizione, il profumiere tende a valorizzare soprattutto le note di testa, spesso agrumate, aromatiche o marine, che donano una sensazione di freschezza immediata.

Il termine francese “eau de toilette” significa letteralmente acqua da toeletta, facendo riferimento alla routine quotidiana di cura di sé. È proprio questo il suo spirito: una fragranza leggera, pensata per accompagnare i gesti di ogni giorno con eleganza e discrezione.

L’Eau de Toilette è perfetta:

· per il giorno, in ufficio o a scuola;

· durante le stagioni calde, quando i profumi troppo intensi possono risultare eccessivi;

· per chi ama profumarsi spesso senza appesantire l’ambiente.

3 Eau de Toilette da provare:

· Penhaligon’s Blenheim Bouquet Eau de Toilette – Un classico fresco e raffinato, con note agrumate e aromatiche.

· Fragonard Belle d’Arles Eau de Toilette – Solare e delicata, ispirata alla luce e ai profumi del Sud.

· Diptyque Philosykos Eau de Toilette – Verde e naturale, evoca l’albero di fico in tutte le sue sfumature.

Insomma, la differenza tra Eau de Parfum ed Eau de Toilette non riguarda solo l’intensità, ma anche le abitudini, il momento della giornata e la stagione. Le EDP puntano su profondità e persistenza, le EDT su freschezza e leggerezza. Nessuna delle due è “migliore” in assoluto: sono semplicemente pensate per esigenze diverse. Scegliere una o l’altra è un piccolo gesto di consapevolezza, che aiuta a vivere il profumo come parte integrante del proprio stile. Conoscere le differenze permette di orientarsi meglio e di trovare la fragranza più adatta a ogni occasione, senza rinunciare al piacere di esprimersi!











