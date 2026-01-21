Limone Piemonte, dal 4 al 7 febbraio arriva “Voci in scena” con Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dal 4 al 7 febbraio 2026 Limone Piemonte ospiterà “Voci in scena – Pop art pop talk”, un evento che intreccia informazione, musica, satira e spettacolo, portando nella rinomata località piemontese alcune delle personalità più note del panorama italiano. Promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, realizzato da Ventura Academy e a cura di L.i.f.t. S.p.A., la rassegna culturale prosegue idealmente il percorso avviato i primi di dicembre con l’accensione del “Presepe Pop” del Maestro Marco Lodola (Courtesy of Mirabili Arte, Formitalia Luxury Group) che animerà sino all’8 febbraio le facciate degli edifici che incorniciano Piazza del Municipio con suggestive proiezioni artistico-scenografiche.

A condurre gli incontri al Teatro alla Confraternita saranno Simona Ventura, volto storico della televisione italiana, e Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, che accompagneranno il pubblico in un ciclo di interviste e conversazioni con alcune delle voci più autorevoli del panorama nazionale.

Ad aprire la rassegna mercoledì 4 febbraio saranno Marco Mancini, già responsabile del controspionaggio dell’intelligence italiana, che offrirà al pubblico uno sguardo privilegiato sui temi della sicurezza globale e Noemi, una delle voci più amate della musica italiana, che daranno il via alla manifestazione con un appuntamento capace di unire informazione e spettacolo.

Giovedì 5 febbraio sarà la volta di Luca Palamara - già magistrato e Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, oggi autore e protagonista del dibattito pubblico sul tema della giustizia italiana. La serata si arricchirà di un momento di spettacolo con il trio composto da Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti, protagonisti di “Signore e Signori… The Beatles!”, una performance originale che unisce musica e narrazione per riscoprire il fascino intramontabile della band che ha cambiato la storia della musica. Flauto e arpa dialogano con la forza evocativa della parola in un omaggio raffinato e contemporaneo ai Beatles.

Venerdì 6 febbraio protagonista sarà Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico noto per il suo stile diretto e anticonformista, in un confronto senza filtri sui temi dell’attualità. Accanto al dibattito, ampio spazio alla satira con Federico Palmaroli in arte Osho, tra i vignettisti più seguiti in Italia, le cui illustrazioni accompagneranno il racconto del presente con ironia, intelligenza e spirito critico.

La rassegna si concluderà sabato 7 febbraio con Paolo Mieli, giornalista e storico, già direttore del “Corriere della Sera”, e Andrea Scanzi, scrittore e opinionista dal linguaggio diretto e provocatorio, che chiuderanno “Voci in scena – Pop art pop talk” con un confronto di alto profilo sui grandi temi della contemporaneità.

A sottolineare il senso e gli obiettivi della manifestazione sono Simona Ventura e Giovanni Terzi, che dichiarano: “’Voci in scena – Pop art pop talk’ nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto autentico, in cui il racconto dell’attualità possa ritrovare profondità, ascolto e pluralità di punti di vista. Abbiamo immaginato questa rassegna come un luogo aperto al dialogo, capace di mettere in relazione informazione, cultura, musica e linguaggi contemporanei, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipata. Portare questo progetto a Limone Piemonte significa valorizzare un territorio che ha scelto di investire nella cultura come elemento identitario e di crescita, offrendo al pubblico quattro giorni di incontri di qualità con alcune delle voci più autorevoli e rappresentative del nostro tempo”.

Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Voci in scena – Pop art pop talk rappresenta un appuntamento culturale di grande qualità e prestigio, capace di arricchire l’offerta di Limone Piemonte con contenuti che uniscono informazione, spettacolo e approfondimento, coinvolgendo protagonisti di primo piano del panorama nazionale. Iniziative come questa confermano la vocazione della nostra località non solo come destinazione turistica, ma anche come luogo di incontro, confronto e cultura. La rassegna si inserisce in un percorso che vede il Comune di Limone Piemonte impegnato nella promozione di progetti culturali di alto livello, reso possibile anche grazie alla proficua collaborazione con Ventura Academy e con l’Associazione Culturale Ego Bianchi, che ringrazio per il sostegno nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione. Un legame già avviato nel periodo natalizio con il Presepe Pop di Marco Lodola e che prosegue oggi con una rassegna capace di coniugare cultura, turismo e valorizzazione del territorio”.

Credendo fortemente nell’importanza di unire sport, turismo e proposte culturali, Antonella Zanotti, AD di Lift S.p.A., società che gestisce lo ski resort Riserva Bianca, ha affermato:

“Siamo certi che il futuro delle località di montagna passi dalla capacità di integrare sport, turismo e cultura in un’unica visione. Eventi come ‘Voci in scena – Pop art pop talk’ rappresentano un valore aggiunto per il territorio, perché arricchiscono l’esperienza di chi sceglie Limone Piemonte non solo per la qualità delle piste e dei servizi, ma anche per un’offerta culturale capace di coinvolgere, stimolare e attrarre un pubblico sempre più ampio. La Riserva Bianca vuole essere parte attiva di questo percorso, contribuendo a rendere la montagna un luogo vivo, dinamico e aperto tutto l’anno”.

VENTURA ACADEMY

Fondata da Simona Ventura e Giovanni Terzi, Ventura Academy è una realtà innovativa che si focalizza sull’ideazione e realizzazione di eventi culturali e sulla produzione di documentari e docufilm. Ventura Academy è inoltre l’editore di The Global News, testata giornalistica online dedicata ad inchieste, analisi e approfondimenti sul tema dei diritti umani.

LIFT S.p.A.

LIFT S.p.A. è la società che gestisce lo Ski Resort della Riserva Bianca di Limone Piemonte, oltre a un albergo a 4 stelle con 68 camere e spa direttamente sulle piste e 5 chalet in quota. Il comprensorio sciistico si estende su un totale di oltre 80km di piste, dalle più semplici alle più tecniche, servite da sedici impianti di risalita moderni ed efficienti. Alle piste dedicate in modo principale allo sci da discesa si affianca un moderno snowpark, studiato per entusiasmare gli appassionati dello snowboard ma non solo. Perla glamour delle Alpi Marittime, le emozioni sulla neve si mescolano alla bellezza di un centro storico elegante e tradizionale. A poca distanza dalla Riviera Ligure, dalla Costa Azzurra e dal Principato di Monaco, si verrà a contatto con una località di montagna smart dall’atmosfera esclusiva, capace di regalare un’esperienza turistica autentica e raffinata.

