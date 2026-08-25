Radio Alba Festival 2026: musica, giovani talenti e la Bela Trifolera nella Notte Bianca di Alba

Tutto pronto per il Radio Alba Festival 2026, in programma sabato 5 settembre 2026 nel contesto della Notte Bianca di Alba - Fino all'Alba. La manifestazione conferma la sua vocazione di grande festa popolare e radiofonica, capace di unire spettacolo, musica indipendente, giovani talenti e appuntamenti legati alla tradizione cittadina.

La serata prenderà il via alle 19 con WRAPdZONA live: un momento di incontro e musica con giovani artisti locali che dialogheranno con Celona, artista originario di Neive già protagonista del percorso di valorizzazione dei talenti del territorio.

Alle 20 spazio al concerto dei giovani artisti che hanno partecipato a Off the Wall, il progetto realizzato in collaborazione con "Cinema Vekkio" di Corneliano, con le esibizioni di Mattia Battaglio e dei Dish & Cozy Thyme.

Alle 21 sarà la volta dell'esibizione di Daniela Caggiano con Vittoria, prima di lasciare il palco alla Bela Trifolera dei Borghi, che accompagnerà il pubblico verso il momento più atteso della serata.

Durante le varie sfilate della Bela Trifolera, la serata sarà intervallata dagli interventi musicali di Dish & Cozy Thyme e Mattia Battaglio: dopo il miniconcerto previsto tra le 20 e le 21, ciascun artista proporrà un brano nel corso del concorso.

La Bela Trifolera nasce e cresce ad Alba, manifestazione abbinata alla sfilata dei carri allegorici dei paesi delle Langhe e del Roero. È stato un evento unico in Italia negli anni del dopoguerra, quando la novità attirò grandi consensi e fece sfavillare la luce albese, un evento ancora oggi incredibilmente seguito durante la Fiera del Tartufo.

Oggi il concorso è rinato collegandosi al folklore dei Borghi cittadini, con le concorrenti indicate da ogni singolo borgo che usciranno in passerella in costume medievale, da trifolera e in abito da sera.

Intorno alle 22.30 sarà consegnato il premio Alberto e Antonella Levi ad Antonio Buccolo, per il suo impegno nel salvaguardare la memoria attraverso la fotografia. Un premio alla carriera, ma anche alla disponibilità di Buccolo sempre pronto a mettere a disposizione del territorio la propria arte.

A seguire, un ricordo semplice e sentito sarà dedicato a Marita Marolo, a pochi mesi dalla scomparsa della storica presidente del Borgo del Fumo, il borgo di Radio Alba, di cui Marita era assidua ascoltatrice.

L'elezione della bella tra le belle albesi è prevista intorno alle 23.

Chiusa l'elezione, la festa proseguirà con il dj set di Signa, per accompagnare il pubblico fino al cuore della Notte Bianca.

Il Radio Alba Festival conferma così la sua attenzione verso i giovani artisti locali e verso i progetti capaci di trasformare la città in un palcoscenico aperto, fuori dalle mura dei social e dentro una rete sociale reale, fatta di incontri, musica e partecipazione.

Le piazze coinvolte nella Notte Bianca, oltre a Piazza Michele Ferrero saranno: Piazza Falcone, piazza San Francesco, piazza Risorgimento (piazza del Duomo, piazza Pertinace (piazza San Giovanni), piazza Rossetti e piazza Garibaldi.

La Bela Trifolera sarà protagonista del gran finale con tutti i dj in piazza del Duomo, fino all'1 di notte.

L'editore di Radio Alba Claudio Rosso commenta: «Il festival continua a essere una festa della radio e del territorio, un momento in cui Alba si ritrova attorno alla musica, ai giovani e alle sue tradizioni. Anche nel 2026 vogliamo dare spazio alle nuove energie creative e confermare il legame con la città, i borghi e il pubblico che da sempre segue Radio Alba».

L'ideatore del festival Andrea Vico sottolinea: «Il Radio Alba Festival nasce per accendere i riflettori sui talenti del territorio e per offrire uno spazio libero di espressione. La musica, il confronto tra generazioni e la valorizzazione della memoria sono gli ingredienti di un'edizione che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici».

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di tanti sostenitori, a partire da Fondazione Crc e Banca d'Alba. In collaborazione con Associazione Be Street, Cinema Vekkio, Wand e Giostra delle Cento Torri e il patrocinio del Comune di Alba.

Si ringraziano: Piscine Acquaform, Torrefazione Caffè Rossini, Tesi Square - Digital Innovation Gate 421, Gino Hyundai, Consorzio Asti Docg, Iren, Colab, Boffa Elettrodomestici, Ottica Sipario, Az Mobili, Gallerie del territorio, Meritano Macchine agricole, Rps Gavuzzi Srl, Gruppo Montello, Tosa Group, Pizzeria Agli Archi, Tealdo, Alba Solar, Terre del Barolo, Estetica Viziata, Panetteria Giacosa, Fia Sistem e Raimondo Bevande.

Media Partner:

La Voce di Alba, La Nuova Provincia Asti, Gazzetta d'Alba, Rivista Idea, Ideawebtv, Telecupole.

Ingresso gratuito per una grande festa della radio di Alba e del territorio di albese e braidese, di Langhe e Roero.

Per maggiori informazioni potete seguire i canali social di Radio Alba: @Radio Alba su Facebook, @radioalba_official su Instagram e il sito ufficiale www.radioalba.it .