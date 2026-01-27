Governance Crc: Cuneo, Alba e Mondovì contrarie a prolungare il mandato della presidenza

Si dicono "convinti che l’attuale modello di governance abbia dimostrato nel tempo di funzionare efficacemente" i sindaci di Cuneo, Alba e Mondovì, che in una nota congiunta ribadiscono la propria contrarietà all’ipotesi di modificare le norme statutarie della Fondazione Crc che regolano in particolare la durata del mandato di presidente, prolungandone la durata dagli attuali cinque a sei anni.

“Ringraziamo il presidente Gola e il Consiglio Generale per il confronto avviato su un tema particolarmente delicato come quello dell’addendum, per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e per l’ascolto attento delle diverse posizioni - dichiarano la cuneese Patrizia Manassero, l’albese Alberto Gatto e il monregalese Luca Robaldo all’indomani dell’incontro tenuto ieri presso lo Spazio Incontri dell’ente bancario (leggi qui) –. Abbiamo apprezzato l’approfondimento svolto anche dal punto di vista tecnico, che ha contribuito a chiarire i diversi aspetti. Al contempo, ribadiamo le nostre valutazioni, perché convinti che l’attuale modello di governance (che non prevede un disallineamento della durata del mandato dei componenti degli Organi) della Fondazione abbia dimostrato nel tempo di funzionare efficacemente. Quello di lunedì è stato un primo incontro e abbiamo accolto con favore la disponibilità del presidente e del Consiglio a proseguire il dialogo attraverso ulteriori momenti di confronto”.