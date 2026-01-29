“Semi di cura”: in Valle Stura arriva un progetto di comunità per il benessere di anziani e caregiver

Il progetto “Semi di cura”, finanziato a valere sul bando CRC “Rigenerazione la comunità che cura”, complesso di attività formative, percorsi di movimento e svago a promozione di benessere, autonomia e relazioni significative per persone con malattie neurodegenerative e per i loro caregiver, vedrà il prossimo avvio in Valle Stura. L’iniziativa, promossa da Unione Montana Valle Stura e i Comuni del territorio, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Insieme Diamoci Una Mano Valle Stura ODV e le scuole di Valle, con l’intervento operativo delle Cooperative Emmanuele e Proposta 80, si sviluppa attraverso azioni diffuse di formazione, gioco, movimento e sensibilizzazione nei luoghi della comunità, con l’obiettivo di costruire un modello leggero, inclusivo e replicabile.

"'Semi di cura' è un progetto ambizioso, che porterà sull’intero territorio vallivo un anno di attività, numerosi appuntamenti fra incontri formativi, percorsi di movimento e momenti di informazione pubblica", dichiara Loris Emanuel, presidente dell’Unione Montana Valle Stura. "Seminare la cultura del prendersi cura, del supporto all’associazionismo ed alle attività sociali sono obiettivi primari dell’Unione dei Comuni".

Il progetto va a rafforzare e valorizzare una rete già attiva e apprezzata dal territorio. Negli ultimi anni, infatti, sono state numerose le attività legate a progetti di invecchiamento attivo, che hanno coinvolto molti over 65 attraverso attività di sperimentazione e movimento, e che hanno contribuito al consolidamento di strette collaborazioni con realtà locali come l’associazione Insieme Diamoci Una Mano Valle Stura ODV, La Sousta, la Casa di Riposo di Vinadio, il Circolo Stella Alpina di Demonte, il Consorzio Socio-Assistenziale e le scuole del territorio.

Gli obiettivi principali di “Semi di cura” sono la sensibilizzazione della comunità sui temi della cronicità, attraverso il coinvolgimento attivo dei caregiver, ovvero gli assistenti famigliari (e non) che si occupano di persone non del tutto autosufficienti, attraverso attività e contesti di supporto informale, complementari ai percorsi socio – sanitari. Si lavorerà inoltre a formare una comunità attenta e competente, valorizzando le esperienze locali e le buone pratiche già in atto, favorendo l’inclusione delle persone fragili in percorsi di analisi e consapevolezza inerente le malattie neurodegenerative, anche ad uno stadio iniziale, in supporto agli assistiti ed ai loro familiari.

"Ringrazio la Fondazione CRC per avere creduto nel nostro territorio e in questo progetto che, come annuncia il nome, ha il compito di gettare semi di conoscenza per affrontare una delle malattie più invalidanti e difficili da seguire, dove spesso i ruoli si invertono e chi è figlio diventa padre e madre dei propri genitori", dichiara Roberta Robbione, assessora con deleghe a politiche sociali e sanitarie dell’Unione Montana Valle Stura. "Sono passaggi della vita molto delicati, crediamo che accompagnare chi li vive sia un aspetto importante del fare e costruire comunità. Il progetto si inserisce e dialoga con altre attività progettuali e con una vasta rete di partner – risorse decisamente preziose - a dimostrazione che il nostro territorio vive ancora della capacità di lavorare insieme e di avere una visione comune".

Tra le iniziative che prenderanno forma nei prossimi mesi saranno previsti incontri di supporto e confronto per caregiver guidati da psicologi ed educatori; formazioni all’utilizzo del kit “Giocosa-mente – Giochi per stare InForma”: uno strumento già sperimentato e utile alla stimolazione cognitiva e del movimento, frutto dell’ascolto di educatrici e volontari che operano da anni con la popolazione over 65.

Sono previsti anche screening di prevenzione e percorsi di movimento dolce per i caregiver secondo la metodologia dei “gruppi di cammino”, distribuiti lungo l’intero arco della Valle. Non mancheranno infine gli incontri intergenerazionali organizzati con le scuole, attraverso momenti ludici condivisi tra anziani e ragazzi della secondaria di I grado.

In febbraio verranno comunicati sui canali social, tramite le pagine dell’Unione Montana e dei partner, i vari appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto. Per maggiori informazioni telefoniche, contattare l’educatrice Alessia Bagnis al numero 3279268399 .

In allegato la locandina dell'evento.