Cuneo, Consiglio comunale aperto il 2 febbraio su “Politiche dell’abitare tra Europa e territorio”

A sette giorni dalla seduta ordinaria di fine gennaio, lunedì 2 febbraio, alle 16.30, gli esponenti di maggioranza e opposizione del Comune di Cuneo tornano a riunirsi nel Consiglio comunale aperto. Tema all’ordine del giorno: “Politiche dell’abitare tra Europa e territorio”. Un confronto sul tema dell’abitare sociale, in una prospettiva che vede da un lato il percorso degli “Stati generali dell’Abitare” - quest’ultima iniziativa strategica del Comune con l’obiettivo di costruire una visione condivisa e un sistema dell’abitare più equo ed efficace e, dall’altra parte, il ruolo dell’Unione europea nel sostegno a modelli inclusivi e sostenibili di social housing.

Gli interventi

L’apertura dei lavori è stata affidata alla sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, al presidente del Consiglio comunale, Marco Vernetti, e alla Rappresentante della Rete dei consiglieri locali dell'Unione europea, la consigliera Claudia Carli. Quindi, è previsto il contributo, da remoto, di Irene Tinagli (Pd), presidente della Commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa in Europa. Poi, in Sala Consiglio, sono in programma gli interventi degli europarlamentari Giovanni Crosetto (FdI) del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, e Brando Benifei (Pd) del gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, e di Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano. Le conclusioni, in remoto, toccano a Claudia Colla, direttrice della Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia.

[La sindaca Patrizia Manassero]





Gli obiettivi

L’Assemblea municipale avrà la possibilità di analizzare le principali politiche europee in materia di abitare approfondendo le iniziative sul social housing, gli orientamenti emergenti a livello comunitario e il riconoscimento del diritto alla casa come priorità sociale. Sarà inoltre illustrato l’esito della prima fase del percorso degli “Stati Generali dell’Abitare”: il processo partecipato di ascolto, analisi e co-progettazione che ha coinvolto Istituzioni locali, Enti del terzo settore, operatori del mercato, associazioni, professionisti e cittadini.

Si discuterà quindi di come le politiche europee e le strategie locali possano intrecciarsi e produrre ricadute concrete sul territorio di Cuneo e sull’area sud ovest del Piemonte. L’incontro offrirà un’importante occasione di confronto sulle questioni abitative più rilevanti per il territorio, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei partecipanti e favorire un dialogo costruttivo tra cittadini, istituzioni locali e rappresentanti europei.

L’incontro fa parte delle iniziative dello sportello Europe Direct Cuneo Piemonte area sud-ovest, previste nei prossimi mesi e volte a facilitare l’accesso alle informazioni sul funzionamento delle Istituzioni europee e sulle politiche europee fondamentali.

Cosa dice il presidente Vernetti

“La seduta aperta del 2 febbraio - sottolinea il presidente dell’Assemblea municipale di Cuneo, Marco Vernetti - segna un momento di altissimo profilo istituzionale per il Consiglio Comunale. Inserendosi nel solco di un impegno che il Consiglio persegue con determinazione da anni. L’incontro con i rappresentanti del Parlamento e della Commissione Europea rappresenta un’occasione preziosa di dialogo tra il nostro territorio e le Istituzioni comunitarie. L’obiettivo è ambizioso: raccordare il percorso degli “Stati Generali dell’Abitare” con le strategie europee sul social housing, per tradurre la visione di un abitare inclusivo e sostenibile in risposte concrete per la nostra comunità. È nel confronto diretto tra dimensione locale e prospettiva europea che possiamo costruire politiche per la casa capaci di garantire dignità e futuro ai nostri cittadini”.





Notizie utili

All’iniziativa è prevista la presenza di studentesse e studenti delle Scuole superiori del territorio. I cittadini sono invitati a partecipare. Per il pubblico che non trovasse posto nella Sala consiliare, ci sarà la possibilità di seguire la seduta in collegamento dal Salone d’onore. I lavori saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del Consiglio Comunale (Comune di Cuneo Consiglio comunale - YouTube), dove resteranno archiviati per una futura consultazione.

Per informazioni: europedirect@comune.cuneo.it; 0171 444352; www.comune.cuneo.it.