Punti Digitale Facile, ultime settimane: sportello CIE anche nell’Ufficio Anagrafe ad Alba

Ultimo giro di boa per i Punti Digitale Facile: i presìdi nati nel 2024 per accompagnare i cittadini tra identità digitali, portali e pratiche online. Il progetto “Digitalmente in Rete” – collegato a iniziative PNRR oggi in chiusura – terminerà il 28 febbraio 2026, anche se non è escluso che il servizio possa proseguire in altra forma.

Nelle prossime settimane i facilitatori metteranno l’accento soprattutto su Carta d’Identità Elettronica (CIE) e CieID, l’identità digitale collegata alla CIE, sempre più richiesta per accedere ai servizi pubblici online. Un aiuto concreto, gratuito e personalizzato, pensato per ridurre il digital divide e non lasciare indietro nessuno.

Tre appuntamenti da segnare

Albaretto della Torre: domenica 1 febbraio, ore 10.30, nella Sala del Consiglio comunale: aggiornamenti e indicazioni pratiche su CIE e CieID.

Grinzane Cavour: lunedì 9 febbraio, ore 15.00, nella Sala del Consiglio comunale: incontro dedicato al Fascicolo Sanitario Elettronico, con focus su funzioni utili come prenotazione esami e gestione delle ricette.

Alba: ogni martedì fino al 24 febbraio, dalle 12.30 alle 16.30, presidio presso l’Ufficio Anagrafe per l’attivazione dell’identità digitale CieID.

Sportelli settimanali su prenotazione

Restano attivi anche gli sportelli nei punti territoriali, prenotabili via telefono o mail:

CORTEMILIA – Via della Chiesa 5 (Fondazione Bonafous) - Lunedì 9.00–13.00 e Venerdì 10.00–12.00. Tel. 379 2147389, email: puntodigitale@bonafous.it

NOVELLO – Piazza Vittorio Emanuele II 3 (Novelab) - Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 9.00–13.00; Mercoledì 14.00–18.00 Tel. 351 6405856, email: puntodigitale@novelab.it



Il progetto “Digitalmente in Rete” è promosso dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe e Roero con la Regione Piemonte (misura PNRR 1.7.2). In questi mesi, il servizio ha supportato quasi 4.000 cittadini nei punti attivi ad Alba, Cortemilia, Guarene, Montà e Novello.