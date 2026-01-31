Scambio in Francia, formazione e confronto europeo per due studentesse del Denina Pellico Rivoira

Un’esperienza di studio all’estero che va oltre le lezioni in aula, trasformandosi in un’occasione di crescita personale, linguistica e culturale è il bilancio delle due settimane trascorse in Francia da Giorgia Miretti e Maria Barale studentesse della 3C indirizzo Rim (Relazioni internazionali per il marketing) dell’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo.

Le due ragazze sono state protagoniste di uno scambio che rafforza il legame dell’Istituto superiore saluzzese con il "Lycée Saint-Pierre" di Cusset in Francia e apre gli studenti al confronto diretto con l’Europa.

“È stata un’esperienza molto formativa, che ci ha permesso di uscire dalla nostra routine e di metterci davvero alla prova - commentano le due studentesse. – Fin dal primo giorno ci siamo sentite accolte.

All’inizio comunicare non è stato semplicissimo, ma, con il passare dei giorni, abbiamo preso sempre più confidenza con la lingua scoprendo nuove abitudini e tradizioni diverse dalle nostre.

La scuola francese – spiegano le ragazze - è diversa nell’organizzazione da quella italiana per quanto riguarda alcune materie. Confrontarci è stato davvero interessante. Oltre alle lezioni, abbiamo visitato Cusset e Vichy. Questo scambio ci ha aiutate a diventare più indipendenti, aperte e sicure. Possiamo dire che è stata un’esperienza che ci è piaciuta moltissimo e che consigliamo a chiunque ne abbia la possibilità”.

I referenti dell’Istituto commentano: “La collaborazione fra il Lycée Saint-Pierre di Cusset con il nostro istituto è attiva da alcuni anni. Nel marzo del ’23 due professoresse dell’Istituto francese, Marie Hélène Voissier, insegnante di Italiano, e Nathalie Bert, di Letteratura francese, erano venute in visita al Denina Pellico Rivoira per rafforzare di persona questo gemellaggio e da allora i nostri studenti hanno continuato a partecipare agli scambi cogliendo così la possibilità di conoscere un nuovo sistema scolastico e di integrarsi nella cultura del posto perfezionando le proprie competenze linguistiche e rafforzando la propria autonomia”.