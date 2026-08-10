Ponte di Limonetto, prova di carico superata: riapertura entro Ferragosto

Passo decisivo verso la riapertura del nuovo ponte di Limonetto lungo la Strada Provinciale 312. Nella mattinata di venerdì 7 agosto è stata infatti effettuata con esito positivo la prova di carico sulla nuova infrastruttura realizzata nell'ambito del programma nazionale di messa in sicurezza e rinnovo dei ponti della rete viaria provinciale.

Alla verifica hanno partecipato il consigliere provinciale delegato alla Viabilità del cricolo relativo alla Valle Vermenagna, Vincenzo Pellegrino, i rappresentanti dell'impresa esecutrice CS Costruzioni, i professionisti della Direzione lavori di LGA Engineering, rappresentata dagli ingegneri Matteo Buschini e Andrea Alberto, il collaudatore statico ingegner Renzo Curti, il responsabile unico del progetto, ingegner Simone Nicola, dirigente del Settore viabilità della Provincia di Cuneo, affiancato dall'ingegner Marcello Ghibaudo, oltre ai tecnici del laboratorio specializzato incaricati delle misurazioni.

La prova è stata eseguita mediante il posizionamento di autocarri opportunamente caricati sul nuovo impalcato e il monitoraggio strumentale delle deformazioni prodotte dalla struttura sotto carico. I risultati hanno confermato la piena rispondenza dell'opera ai parametri progettuali, attestando la sicurezza e l'affidabilità del nuovo attraversamento.

L'intervento ha riguardato il ponte situato alla confluenza del vallone San Lorenzo con il torrente Vermenagna. L'opera, finanziata attraverso le risorse del cosiddetto Decreto Ponti, ha previsto la sostituzione del precedente impalcato con una nuova struttura in carpenteria metallica e l'adeguamento della piattaforma stradale, con un investimento complessivo di circa 800 mila euro.

«L'esito positivo della prova di carico rappresenta un traguardo importante verso la conclusione di un'opera attesa dal territorio», sottolinea il presidente della Provincia Luca Robaldo. «La Provincia continua a investire con determinazione nel rinnovo e nella messa in sicurezza dei propri ponti e manufatti stradali, infrastrutture fondamentali per garantire collegamenti efficienti e sicuri soprattutto nelle vallate montane. Il nuovo ponte di Limonetto restituisce al territorio un'opera moderna, più sicura e adeguata alle esigenze della mobilità attuale».

Dopo il superamento della prova di carico restano da completare soltanto alcune lavorazioni finali, in particolare la posa dei due giunti strutturali alle estremità dell'impalcato e le ultime operazioni di finitura e smobilizzo del cantiere. Gli interventi saranno conclusi nei prossimi giorni così da consentire la riapertura del ponte al traffico entro Ferragosto.

«Siamo ormai alle battute finali di un intervento molto atteso dalla comunità locale», evidenzia il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino. «L'esito positivo della prova conferma la qualità del lavoro svolto e ci consente di programmare la riapertura entro Ferragosto. Desidero ringraziare residenti, operatori economici e utenti della strada per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante i mesi di cantiere e i conseguenti disagi alla circolazione. Il risultato finale sarà un'infrastruttura moderna, sicura e strategica per Limonetto e per l'intera Valle Vermenagna».



