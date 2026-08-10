A Neive un nuovo parcheggio da 35 posti su un terreno della Casa di Riposo, con un'oasi verde per il borgo

Un terreno di proprietà della Casa di Riposo Demaria, situato a metà strada tra la struttura e la chiesa di San Sebastiano, a Neive alto, cambia volto e diventa il punto di partenza per un intervento destinato a ridisegnare la viabilità del borgo. Il Comune di Neive ha ottenuto l'area in comodato per cinquant'anni, con l'obiettivo di realizzarvi un parcheggio: i lavori del primo lotto sono ormai in dirittura d'arrivo, e puntano a rendere l'area già fruibile.

Il progetto, spiega il sindaco Paolo Piccinelli, non si limita alla sola sosta delle auto. Accanto ai circa 35 posti auto previsti, una parte consistente del terreno sarà destinata a un'oasi verde, con un percorso fruibile da tutta la cittadinanza e pensato in particolare per gli ospiti della Casa di Riposo, circondato da alberi scelti tra le specie più efficaci nell'abbattere i livelli di CO2.

Il nuovo parcheggio, una volta completato, permetterà anche una riorganizzazione più ampia della sosta a Neive alto, con la creazione di passaggi pedonali pensati per garantire maggiore sicurezza a chi attraversa il borgo.

Sui prossimi passi del cantiere è lo stesso sindaco a fare il punto: "Il successivo lotto prevederà la sistemazione del battuto, l'impianto di illuminazione, il verde pubblico e un belvedere con un percorso da cui godere della vista delle nostre Langhe".