I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Ufficio turistico "diffuso": Atl del Cuneese, Ente Turismo Lmr e Tecno World Group lanciano "Press For Help" [VIDEO]

ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Tecno World Group rinnovano e rilanciano la convenzione "Smart Land" introducendo un servizio innovativo di assistenza turistica da remoto e consolidando il ruolo di i-Gate come ecosistema smart, scalabile e integrato, capace di aggregare informazioni e servizi per cittadini, turisti e imprese locali.

[Il totem digitale a Rocca De' Baldi]

Al centro del progetto vi sono le Isole Digitali Multiservizio i-Gate, installate nei Comuni del territorio, che trasformano le piazze in uffici turistici digitali diffusi, sempre accessibili e interattivi.

“Press For Help”: l’Ufficio Turistico arriva in piazza

Grazie al nuovo pulsante “Press For Help”, il turista può attivare direttamente dall’isola digitale una chiamata con l’operatore dell’Ufficio Turistico dell’ATL del Cuneese e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. La piattaforma i-Gate consente all’operatore di visualizzare in tempo reale da quale isola e da quale Comune proviene la richiesta, garantendo un’assistenza puntuale e contestualizzata. Il dialogo avviene in ascolto amplificato, permettendo al turista di formulare le proprie richieste come se fosse davanti a un desk fisico.

Alberto Mandrile, fondatore e CEO di Tecno World Group, illustra il servizio (GUARDA IL VIDEO)

Dalla conversazione all’informazione digitale, in tempo reale

Durante la chiamata, l’operatore può navigare all’interno dei portali visitcuneese.it e www.visitlmr.it e posizionarsi esattamente sulla pagina contenente l’informazione richiesta. Attraverso la piattaforma i-Gate viene quindi generata una locandina digitale istantanea, pubblicata sul monitor dell’isola digitale da cui il turista sta dialogando. Il sistema produce inoltre un QR Code dedicato che, una volta scansionato, accompagna il turista con il proprio smartphone direttamente sull’informazione corretta, senza passaggi intermedi. Un’esperienza che riproduce il servizio di un ufficio turistico tradizionale, ma in modalità remota, accessibile in modo capillare su tutto il territorio.

[L'i-Gate di Cuneo]

i-Gate: un ecosistema smart e scalabile

i-Gate non è solo un’infrastruttura fisica, ma un vero ecosistema smart, progettato per crescere e adattarsi alle esigenze dei territori. Oltre alle isole digitali multiservizio, il sistema si completa con l’App i-Gate, disponibile per iOS e Android, che funge da telecomando digitale del territorio. L’App è geolocalizzata Comune per Comune e consente a cittadini e turisti di accedere in modo immediato a: informazioni istituzionali, eventi, servizi turistici, notizie, contenuti multimediali, servizi smart fisici presenti sul territorio, creando un’esperienza unificata tra spazio digitale e spazio urbano. (Scopri di più qui .)

[Il totem digitale a Castelmagno]

Commercio di prossimità e Distretti del Commercio

Il modello i-Gate è oggi adottato anche dai Distretti del Commercio della Regione Piemonte, che stanno utilizzando la piattaforma per rilanciare il commercio di prossimità.

Le isole digitali diventano vere e proprie vetrine digitali nel cuore dei paesi, fungendo da insegna evoluta per le attività commerciali locali. Gli esercenti possono essere presenti sia sulle isole che sull’App i-Gate, attraverso pacchetti ADV personalizzati, aumentando visibilità e attrattività delle proprie offerte.

[L'i-Gate di Busca]

Un’unica piattaforma per servizi fisici e digitali

L’App i-Gate non è solo informazione, ma anche strumento di accesso ai servizi fisici del territorio. Attraverso l’app è possibile, ad esempio: gestire accessi controllati a servizi come velostazioni, attivare prese 220V e punti di ricarica, interagire con infrastrutture smart presenti nei Comuni rafforzando il concetto di smart land come sistema integrato e sostenibile.

Un nuovo modello di territorio connesso

Con il rilancio della convenzione Smart Land, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Tecno World Group propongono un modello innovativo in cui Turismo, Comuni e commercio dialogano all’interno di un’unica piattaforma.

Un progetto che unisce tecnologia, servizi e prossimità, rendendo il territorio più accessibile, più informato e più vivo, per chi lo visita e per chi lo vive ogni giorno.

Il commento, a margine della conferenza stampa, di Daniela Salvestri (direttore Atl del Cuneese) e Bruno Bertero (direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (GUARDA IL VIDEO)

Assistenza turistica in tempo reale | Isole Digitali i-Gate (GUARDA IL VIDEO)