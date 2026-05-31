Cuneo, reati in calo nei primi cinque mesi dell’anno: da 757 del 2025 a 695

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 27 maggio.

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È tornato a riunirsi il Comitato ordine e sicurezza pubblica (COSP), convocato dal Prefetto Mariano Savastano, nella mattina di ieri, 26 maggio. Obiettivo: una ricognizione e un confronto sulla situazione in città negli ultimi mesi. Alla riunione hanno partecipato il Questore Rosanna Minucci, il comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cuneo, tenente colonnello Daniele Riva, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Andrea Alba, il Vice-commissario della Polizia locale Diego Vallinotti, la Sindaca Patrizia Manassero, insieme all’Assessora alla Polizia locale Cristina Clerico.

Dal punto di vista meramente numerico si è registrata una ulteriore e generale riduzione dei reati nella città di Cuneo: mentre nei primi 5 mesi del 2025 se ne erano registrati 757, nei primi 5 mesi del 2026 gli illeciti sono stati 695, ha riferito il Questore Minucci. La tempestività degli interventi delle Forze dell’ordine e la collaborazione della cittadinanza hanno consentito l’individuazione e l’identificazione di un numero ancora maggiore di responsabili dei reati. Efficace e utile la rete comunale di oltre 800 telecamere di videosorveglianza condivisa con le centrali operative. Resta in ogni caso fondamentale la denuncia, indispensabile per dare avvio alle indagini e assicurare i responsabili alla giustizia. Così è stato per i furti nelle abitazioni: grazie alle denunce, le indagini hanno di recente portato all’individuazione e all’arresto di colpevoli. Dal Comitato, quindi, un invito a denunciare rivolto in particolare ai casi di furto agli esercizi commerciali, anche quando la refurtiva ha un basso valore economico.

Al netto del dato numerico complessivo sui reati, occorre continuare a lavorare affinché ci sia la percezione di poter liberamente e pienamente godere degli spazi pubblici. Ci sono in città spazi e situazioni che hanno bisogno di una maggior presenza e intervento delle Forze dell’Ordine: continuano ad essere oggetto di attenzione particolare, per esempio, la zona del Quadrilatero dove la Polizia locale negli ultimi mesi ha emesso 97 ordini di allontanamento. Resta il nodo dell’edificio della Stazione FS: è stata condivisa la necessità di tornare a confrontarsi con RFI, al tavolo della Prefettura, per far avanzare i progetti che da tempo attendono l’implementazione. La Sindaca Patrizia Manassero ha riportato al Comitato anche le preoccupazioni dei residenti in via Bongiovanni e in via Sobrero, oggetto di dibattito in Consiglio comunale la sera precedente, così come la preoccupazione per eventi in cui sono stati coinvolti gruppi di minorenni. Sul tema dello spaccio, che ha visto andare a segno alcuni interventi di contrasto, da parte delle Forze dell’Ordine il richiamo al fatto che gli stupefacenti circolano perché c’è domanda di queste sostanze.

Così il Prefetto Mariano Savastano: “Ringrazio lo sforzo che le Forze dell’ordine stanno compiendo per il controllo del territorio. I risultati migliorano e il rapporto di fiducia con i cittadini si rafforza. Il tema della sicurezza è complessissimo e non consente di abbassare la guardia. Occorre continuare nel senso della collaborazione coordinata tra Stato, Forze dell’ordine, Amministrazione, cittadini, commercianti per generare più sicurezza”.

Dalla Sindaca Patrizia Manassero il grazie alle Forze dell’Ordine e al Prefetto Mariano Savastano: “Sappiamo che i dati non raccontano tutta la realtà e sentiamo la preoccupazione e l’insicurezza che viene percepita. Se i numeri che abbiamo ascoltato mostrano un calo dei reati gravi, sappiamo che i cosiddetti reati predatori (furti in abitazione o piccoli vandalismi), lo spaccio o anche semplicemente atti di malcostume distruggono la percezione di sicurezza. Continuiamo a lavorare su tanti fronti: dai controlli delle Forze dell’Ordine all’implementazione delle telecamere, dal potenziamento dell’illuminazione, fino alle riqualificazioni urbane di alcune zone della città. Questo è un ambito di lavoro estremamente complesso e serve lo sforzo e l’impegno costanti e condiviso di tutti gli attori che sono sul territorio perché ovunque in città ci si possa sentire al sicuro”.