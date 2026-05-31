Ferrero cresce nel mondo del gelato: debutta Kinder Bueno in vaschetta

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 27 maggio.

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Prosegue il percorso di innovazione di Ferrero nel mondo del gelato. E’ arrivato nei primi punti vendita e progressivamente sarà disponibile nei principali supermercati della grande distribuzione in Italia nel segmento delle vaschette Kinder Bueno Gelato, il nuovo gelato da Ferrero per offrire l'esperienza Kinder Bueno dopo il successo registrato con l’avvio di Nutella Ferrero.

“Con Kinder Bueno Gelato, Ferrero amplia ulteriormente la propria offerta, trasformando uno dei suoi prodotti più iconici in una nuova esperienza di consumo - commenta Fabrizio Gavelli, presidente e ad di Ferrero Commerciale Italia -. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo dell’azienda, con l’obiettivo di offrire esperienze di gusto sempre più rilevanti per i consumatori, coniugando familiarità e novità, nel rispetto dei più elevati standard di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistinguono i prodotti Ferrero”.

Il nuovo gelato con si presenta con uno strato superiore alla nocciola, gelato al latte alla nocciola con variegature e sfere di biscotto ricoperte di cioccolato al latte. Un risultato reso possibile dall’expertise Ferrero sul brand Kinder Bueno e dalle competenze di Ice Cream Factory Comaker (Icfc), società entrata nell’ecosistema Ferrero nel 2019, con oltre 60 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di gelati.

Ma le novità dell’estate 2026 non si fermano qui. . Ferrero Rocher Gelato ha una copertura croccante di cioccolato al latte con granella di nocciole tostate e scaglie di wafer, che racchiude un gelato cremoso al gusto di nocciola, arricchito da una deliziosa variegatura alla nocciola e al cacao. Raffaello Gelato si presenta come un fresco gelato al gusto cocco, arricchito da una variegatura al gusto mandorla, racchiuso in una croccante copertura con scaglie di cocco, granella di mandorle e pezzi di wafer. Entrambi gli stecchi sono già disponibili nella grande distribuzione (Gdo) con la nuova confezione da 3 pezzie nel canale Ooh ( Out of home) nel pack singolo. A completare le novità della stagione, Ferrero lancia una limited edition disponibile sia in Gdo sia nel canale Ooh : Kinder Chocolate Ice Cream Milky Caramel, che unisce il gelato al latte a morbide note di caramello mou e a una copertura al latte e cioccolato finissimo al latte. proposta pensata per portare innovazione al momento della merenda.

Accanto alle novità 2026 (altre novità riguardano Ferrero Rocher Gelato e Raffaello Gelato, che tornano con ricette rinnovate e una size più generosa), Ferrero presidia i principali segmenti del mondo gelato, stecchi, coni, ghiaccioli e vaschette con 27 referenze attive tra grande distribuzione organizzata e "out of home", mettendo a disposizione del mercato un ampio portafoglio di prodotti.

Il mercato dei gelato confezionati in Italia, nel solo canale grande distribuzione, vale complessivamente 1,5 miliardi di euro, un valore stabile rispetto all’anno precedente, di cui le vaschette rappresentano circa il 30%. La novità si colloca quindi all’interno di un segmento che vale circa 460 milioni di euro. Kinder Bueno Gelato appartiene al sotto segmento dei Pot, con un fatturato di 195 milioni di euro, cresciuto del +2,9% a valore rispetto all’anno precedente.