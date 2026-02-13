 / Agricoltura

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Agricoltura | 13 febbraio 2026, 12:28

DL Bollette, Coldiretti Cuneo: "Tutelare il biogas per difendere imprese e sicurezza energetica"

Nada: "I Prezzi Minimi Garantiti costituiscono uno strumento tecnico indispensabile per assicurare la sostenibilità economica degli impianti, la corretta gestione degli effluenti zootecnici e il consolidamento della filiera del biometano agricolo"

Enrico Nada

Enrico Nada

Ci vuole estrema attenzione sul valore strategico del biogas agricolo per il sistema produttivo e per la tenuta economica del Paese. Il biogas agricolo rappresenta un presidio essenziale di sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale e di competitività delle imprese del settore primario. È quanto afferma Coldiretti rispetto all’annuncio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice ad Alden Biesen, in Belgio, sull’imminente approdo in Consiglio dei Ministri di un decreto articolato per intervenire sui costi dell’energia.

I Prezzi Minimi Garantiti costituiscono uno strumento tecnico indispensabile per assicurare la sostenibilità economica degli impianti, la corretta gestione degli effluenti zootecnici e il consolidamento della filiera del biometano agricolo - evidenzia Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo -. Una filiera che già oggi contribuisce in modo concreto alla riduzione della dipendenza energetica dall’estero, alla diminuzione degli oneri complessivi del sistema e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Condividiamo l’obiettivo di alleggerire il peso delle bollette per famiglie e imprese, ma è inaccettabile che tale finalità venga perseguita scaricando i costi su un comparto, quello zootecnico, che ha investito risorse proprie per accompagnare la transizione ecologica del Paese. Un simile intervento rischierebbe di compromettere investimenti già realizzati, bloccare la produzione e indebolire un modello energetico sostenibile costruito nel tempo grazie all’impegno delle nostre imprese”.

“Chiediamo che nel DL Bollette siano introdotti correttivi chiari e coerenti, in grado di salvaguardare la continuità produttiva degli impianti e di garantire che nessuna azienda venga penalizzata. Il confronto tra Coldiretti ed il Governo proseguirà con determinazione, affinché la transizione energetica sia equa e non si traduca in un arretramento per l’agricoltura, ma riconosca pienamente alle imprese agricole il ruolo di protagoniste nella sicurezza energetica e ambientale del Paese”, conclude Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium