Educazione alimentare, al via il nuovo progetto di Agrimercato Campagna Amica nelle scuole della Granda

Avvicinare i cittadini di oggi e di domani a una conoscenza più consapevole del cibo, del territorio e dell’ambiente: è questo l’obiettivo del nuovo progetto di educazione alimentare e alla sostenibilità realizzato da Agrimercato Campagna Amica, in collaborazione con Agrisviluppo soc. coop e promosso da Coldiretti Cuneo.

L’iniziativa, che prenderà avvio a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sarà rivolta alle scuole primarie della provincia e si svilupperà in modo capillare sul territorio, coinvolgendo nel corso delle varie attività oltre mille alunni e, di conseguenza, le loro famiglie e l’intera comunità scolastica. Hanno aderito 14 plessi scolastici appartenenti a 9 istituti comprensivi, situati nei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Centallo, Cuneo, Dogliani, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Roccaforte Mondovì, Sala delle Langhe, Santa Vittoria d’Alba, Savigliano e Villafalletto.

Il progetto intende promuovere una cultura del consumo responsabile, della stagionalità dei prodotti e della filiera corta, mettendo in relazione diretta cibo, salute, ambiente ed economia agricola. Parlare di alimentazione oggi significa infatti parlare anche di benessere, prevenzione e qualità della vita, soprattutto quando il confronto riguarda le giovani generazioni.

In questo contesto, emerge con forza la necessità di andare oltre la teoria. Informare non basta: è fondamentale trasformare i concetti in azioni concrete e tangibili, capaci di raggiungere realmente i ragazzi nei luoghi in cui crescono e apprendono. Da qui nasce un progetto strutturato, diffuso e continuativo, che porta l’educazione alimentare direttamente nelle scuole e nei luoghi della produzione agricola.

“Quando parliamo di prodotti, di salute e di filiera, abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti - dichiara Giacomo Ballari, Presidente di Agrimercato Cuneo -. Questo progetto è un’azione concreta, capillare, che coinvolgerà oltre mille bambini e, attraverso loro, le famiglie e l’intera comunità scolastica. È un investimento serio sul futuro dei nostri ragazzi e sul loro modo di scegliere e consumare cibo”.

Il percorso didattico prevede incontri in classe affiancati da esperienze dirette nelle fattorie didattiche Coldiretti, visite al mercato Campagna Amica e degustazioni guidate dei prodotti del territorio. Un approccio pratico ed esperienziale che consente ai bambini di toccare con mano il valore del cibo e di comprendere il significato della filiera corta.

“Progetti come questo rappresentano un’occasione fondamentale anche per il mondo agricolo - sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo -. È un’opportunità per le aziende di farsi conoscere, di raccontare il proprio lavoro e di essere apprezzate dalle nuove generazioni. Educare i ragazzi oggi significa costruire consumatori consapevoli domani, attenti alla qualità, alla stagionalità e al legame con il territorio”.

Agrimercato Campagna Amica conferma così il proprio impegno nella promozione di un modello alimentare sano, sostenibile e trasparente, capace di valorizzare il Made in Italy e di trasformare l’educazione alimentare in un’esperienza concreta, condivisa e duratura. L’iniziativa, è realizzata nell’ambito del progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 - Intervento SRG07.1