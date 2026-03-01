Cuneo, in Consiglio comunale apprezzamento per il progetto portato avanti dalle società di pallavolo

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 24 febbraio.

***

Il consigliere Giancarlo Boselli ha portato all’attenzione dell’Assemblea municipale il Cuneo Volley. Chiedendo alla Giunta, al di là delle positive considerazioni di carattere generale già espresse, quale supporto intenda dare nel concreto allo sviluppo dell’importante progetto portato avanti dalle due società, maschile e femminile, le cui prime squadre militano in Serie A.

“È un tema - ha detto il rappresentante degli Indipendenti - che sta a cuore a tanti cittadini, non solo agli sportivi. Sono due società che stanno dando molto prestigio a Cuneo. La sindaca Manassero ha espresso in alcune occasioni l’apprezzamento per l’attività. Quello che però vorremmo ci venisse spiegato è cosa intende fare in pratica l’Amministrazione. Cioè quel qualcosa che vada al di là della consueta passerella: ad esempio se si pensa a fornire un supporto economico.”

Dalla maggioranza è intervenuto Carlo Garavagno del Pd e, da dirigente scolastico, ha messo in luce il valore di attrazione giocato dal volley e dalle due società nei confronti delle nuove generazioni.

A rispondere è stato l’assessore allo Sport, Valter Fantino: “Non possiamo più ragionare su concetti di sponsorizzazione. Si tratta di una fase diversa da quella del passato. Però cosa possiamo e stiamo facendo? Come Comune diamo alle due società l’utilizzo gratuito e con priorità assoluta del Palazzetto dello Sport per gli allenamenti quotidiani, anche se ci sono sempre altre richieste che faremmo pagare. Poi applichiamo una tariffa agevolata per le partite di Campionato aperte al pubblico. In altre realtà di Serie A non succede”.

(L'assessore Valter Fantino e il capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli)

E ancora: “Abbiamo fatto parecchi interventi di adeguamento del Palazzetto, perché negli anni la normativa è cambiata. La realizzazione, in corso, della nuova palestra è anche principalmente funzionale alla pallavolo. Diamo loro il patrocinio e la disponibilità delle sale comunali per eventi di promozione sportiva. Inoltre, collaboriamo in modo molto proficuo nel sostegno dei tavoli tecnici presso la Questura, i Vigili del Fuoco o gli altri Enti preposti alla vigilanza. Tutti interventi e servizi che, oltre ai lavori sulla fonoassorbenza all’interno della struttura, quelli per migliorare l’accesso delle persone diversamente abili e l installazione dei pannelli fotovoltaici, hanno comportato e comportano spese significative. Il rapporto con le società dal punto di vista generale è buono: sanno di essere considerate”.

La sindaca, Patrizia Manassero: “Innanzitutto mi complimento con loro perché proprio nell’ultimo week-end entrambe le squadre di Serie A hanno raggiunto la salvezza. Siamo rimaste solo più tre città in Italia a poter vantare questo risultato. È un grande lavoro che hanno fatto ed è una grande onore per la nostra città. Così come è molto bello vedere l’entusiasmo generato al Palazzetto. Su loro richiesta, lanciata con un appello, abbiamo impostato un tavolo di lavoro per ottenere un sostegno del territorio: sia da parte degli Enti che da parte delle aziende produttive private”.