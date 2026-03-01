Strade dell'Altipiano e delle frazioni, a Cuneo al via lavori di bitumatura per 600mila euro

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 25 febbraio.

Sono stati definiti i tratti stradali che saranno interessati dagli interventi di bitumatura delle strade comunali per un investimento complessivo di 600.000 euro, le somme previste a bilancio. Si tratta degli interventi che fanno parte delle risorse messe a disposizione nel 2025.

Sulla base delle richieste e delle segnalazioni dei Comitati di Quartiere e Frazione e di singoli cittadini, e alla luce di verifiche tecniche effettuate dal Servizio Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici sull’intera rete viaria comunale, con una Direttiva approvata in Giunta il 12 febbraio scorso sono stati individuati i tratti prioritari sui quali intervenire, per migliorare la sicurezza stradale, garantire una migliore qualità della rete viaria urbana e ridurre il degrado del manto e i costi di manutenzione futura.

Gli interventi di rifacimento della pavimentazione riguarderanno sull’altipiano:

Corso Nizza (dalla rotatoria est-ovest alla rotatoria con via Einaudi, rotatorie comprese)

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo (da via Pertini alle case ATC)

Via Porta di Mondovì (dall’ascensore Movicentro alla discesa del parcheggio)

Via Cascina Colombaro (in continuità con l’intervento 2024)

Rotatoria “Mercato delle Uve” (tra circonvallazione Nord, corso Marconi, SP422 e via Vecchia Stazione)

Nelle Frazioni saranno ripristinati i manti stradali in:

Via Mombasiglia

Via Torre Acceglio (tra via Tetto Ravot e via Castelletto Stura)

Via Guido Martino (tra le due rotatorie in corrispondenza dell’Automobile Club)

Via Gauteri (da via Bertoglio, verso Spinetta)

Via Antica di Busca (dall’incrocio con via Rocca fino all’ufficio postale)

Via Roero (da via Torre Roa alla rotatoria sulla SS20)

Ora si tratterà di predisporre i progetti esecutivi, per poi avviare le procedure per l’affidamento dei lavori che saranno realizzati tra l’estate e l’autunno 2026.

Si procederà, comunque, nei prossimi mesi a completare le bitumature già affidate nel corso del 2025 e a vigilare sui ripristini delle ditte operanti nella posa dei sottoservizi. Restano infatti da bitumare Via Cherasco (tratto tra via Castelletto Stura e piazzale fronte Chiesa), Via Castelletto Stura (tratto tra rotatoria Via Savona e via Carrù) e Via Matteo Campia (già via Torre Acceglio, tratto tra il pubblico parcheggio e via Margarita) a Madonna delle Grazie e in Via Villar San Costanzo (tratto tra Chiesa e Cimitero frazionale) a San Pietro del Gallo.

L’Amministrazione, attraverso la voce dell’Assessore ai lavori pubblici, conferma così il proprio impegno nella cura e nel miglioramento delle infrastrutture cittadine, con interventi mirati sulle tratte che presentano le maggiori criticità. Le bitumature sono tra gli interventi più costosi che una Amministrazione deve mettere a bilancio e sono al tempo stesso un aspetto di grande attenzione da parte dei cittadini e dei Comitati che giustamente segnalano e richiedono interventi. Le richieste e le sollecitazioni sono tutte raccolte e veicolate attraverso l’Assessore ai Comitati di Quartiere e Frazione: lo sforzo è di procedere con continuità, bilanciando le risorse disponibili con le esigenze.