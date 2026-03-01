Attivo da oggi a Cuneo l'abbonamento CN PASS, per spostarsi in bus senza limiti al costo mensile di 9 euro

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 25 febbraio.

Entra in funzione oggi – mercoledì 25 febbraio – il CN PASS, il nuovo titolo di viaggio agevolato valido per spostarsi senza limiti, viaggiando su tutti gli autobus che si fermano alle 28 fermate identificate con il cartello CN PASS sull’altopiano della città di Cuneo.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo, il consorzio Grandabus e Moeves, con l’obiettivo di ridurre il numero di automobili nel centro cittadino, il CN PASS permette di salire e scendere liberamente da tutti gli autobus che transitano in città, sia nei giorni feriali che festivi. Il CN PASS è un abbonamento della durata di 30 giorni dalla data del suo primo utilizzo, rinnovabile al costo mensile di 9 euro e acquistabile presso la biglietteria Grandabus al Movicentro o direttamente sull’App Moeves. Maggiori informazioni sul sito Internet www.muovertiacuneo.it.

Il CN Pass è proposto in due modalità, al portatore e nominativo, in base all’utilizzo che si intende farne. L’abbonamento “al portatore” è condivisibile con la famiglia e gli amici, grazie alla tessera BIP dedicata (costo per il rilascio della tessera 5 euro), reperibile presso la biglietteria del consorzio Grandabus al Movicentro di Cuneo (piazzale della Libertà, 16).

L’abbonamento “nominativo”, invece, è personale ed è acquistabile tramite l’App Moeves, in questo caso senza alcun costo di rilascio della tessera BIP dedicata.

“L’ascensore inclinato gratuito, le navette dai parcheggi di scambio lato Stura e gli incentivi alla mobilità ciclabile come il Bike to Work, sono solo alcune delle iniziative che il Comune di Cuneo ha attivato sul territorio per promuovere una mobilità più sostenibile, efficiente e accessibile – spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Il CN Pass si aggiunge a questo carnet di proposte per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale e incentivare forme di interscambio tra auto e bus, con l’obiettivo di far diminuire il numero di auto presenti in città e promuovere stili di vita più sani. La conformazione urbanistica del centro, infatti, limita la disponibilità di parcheggi, rendendo spesso difficile l’accesso in auto, mentre nei parcheggi di testata esiste una disponibilità di quasi 1.000 stalli gratuiti che può essere valorizzata. Il CN PASS offre una soluzione semplice ed economica per lasciare l’auto agli ingressi della città o a casa, nel caso dei residenti sull’altopiano, e raggiungere il centro e spostarsi con il bus, contribuendo a ridurre il traffico veicolare e a migliorare la qualità dello spazio urbano. Desidero ringraziare Grandabus e Moeves per il ruolo attivo svolto nello sviluppo di questa iniziativa e per aver contribuito, insieme all’amministrazione comunale, a rendere accessibili le condizioni economiche del CN PASS, con l’obiettivo di favorirne una più ampia diffusione tra i cittadini”.

“Ogni giorno sono circa 18 mila le persone che raggiungono l’altipiano di Cuneo per recarsi al lavoro, muoversi in autobus rappresenta un vantaggio economico e un risparmio di tempo – aggiunge Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves -. In città due persone su tre si spostano quotidianamente per tragitti inferiori ai 3 km che potrebbero essere percorsi con mezzi alternativi all’auto. Sulle fermate dell’asse centrale cittadino la frequenza degli autobus nell’arco della giornata varia dagli 8 ai 15 minuti, consentendo anche a chi vive in città di muoversi velocemente in bus anche per brevi distanze”.

“Il CN PASS interpreta esattamente il nostro pensiero – chiude Enrico Galleano, ad di Bus Company e capofila del Consorzio Grandabus -. Il trasporto pubblico deve essere un aiuto concreto alla quotidianità, un servizio realmente a disposizione delle persone”.