Economia | 05 marzo 2026, 17:41

Economia Civile, la Banca di Cherasco lancia un premio per giovani ricercatori

Prima edizione del concorso in collaborazione con la Fondazione "The Economy of Francesco". In palio 5.000 euro, candidature aperte fino al 20 aprile

La sede della BCC di Cherasco

La Banca di Cherasco, in collaborazione con la Fondazione "The Economy of Francesco", bandisce la prima edizione del Premio "Giovani Ricercatori in Economia Civile", rivolto a dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori under 35 che abbiano realizzato lavori scientifici sui temi dell'economia civile.

L'iniziativa intende promuovere studi e ricerche nel solco della tradizione di Antonio Genovesi, sviluppata nel pensiero contemporaneo da studiosi come Stefano Zamagni e Luigino Bruni, alla riscoperta di quell'idea di cooperazione che ha come orizzonte la "felicità pubblica". Tra gli ambiti tematici ammessi figurano l'impresa civile, la finanza etica e sostenibile, il welfare generativo, la transizione ecologica e la governance partecipativa.

Il vincitore riceverà un riconoscimento economico di 5.000 euro e presenterà il proprio lavoro venerdì 15 maggio in occasione del Festival "Cherasco tra le Storie". È prevista inoltre la possibile pubblicazione in una collana scientifica o rivista partner.

Le candidature dovranno pervenire entro il 20 aprile all'indirizzo relazioniesterne@bancadicherasco.it, corredate da curriculum vitae, lavoro di ricerca in formato PDF e abstract. La valutazione sarà affidata a una commissione scientifica nominata dal professor Luigino Bruni.

Qui il bando di partecipazione.

cs

