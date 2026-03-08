Alba e la riqualificazione del centro storico: la variante "promessa" accende il Consiglio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 3 marzo.

***

Il finanziamento da 1,5 milioni di euro della Fondazione CRC per la riqualificazione del centro storico di Alba torna al centro del dibattito consiliare, con l’interpellanza presentata dal consigliere Massimo Reggio, a nome del gruppo Alba Domani e delle forze di opposizione Forza Italia, Per Alba Cirio, Fratelli d’Italia e Lega.

Il punto non riguarda l’avvio dei cantieri — già in fase operativa — ma la prospettiva di una variante progettuale che l’amministrazione aveva lasciato intendere nei mesi scorsi, con l’obiettivo di inserire un intervento di maggiore impatto urbano rispetto al rifacimento delle singole vie previste dal progetto esecutivo.

Reggio ha ricordato come il contributo della Fondazione CRC fosse stato accolto dall’opposizione con l’auspicio di un’opera “più significativa e riconoscibile” per la città. Da qui le domande rivolte alla Giunta: se nel bando di gara fosse già stata indicata l’intenzione di operare una variante, quale fosse l’opera individuata e se fosse previsto un confronto con commissioni, commercianti e cittadini.

L’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha ricostruito lo stato dell’intervento partendo dai cantieri: “Il primo lotto è in svolgimento, il secondo è stato affidato e siamo prossimi alla partenza”, ha chiarito, ribadendo che l’intervento non si limita al semplice rifacimento delle pavimentazioni, ma si inserisce in una più ampia logica di riqualificazione dello spazio pubblico.

Sul tema centrale della variante, Fenocchio ha precisato che non era prevista una sostituzione delle opere già appaltate, bensì un’integrazione possibile attraverso le economie generate dalla gara: “Il ragionamento era utilizzare gli eventuali ribassi e le economie disponibili per aumentare il livello di percettività dell’intervento”. L’amministrazione, ha aggiunto, non esclude l’impiego di ulteriori risorse comunali.

L’area individuata come possibile ambito di un intervento più riconoscibile è quella attorno alla Cortina della Maddalena, ritenuta uno spazio con potenzialità ancora da valorizzare: “È un luogo che ha attrattive e peculiarità particolari e riteniamo debba essere destinatario di un’attenzione speciale”. L’ipotesi riguarda in particolare le vie minori circostanti, oggi caratterizzate da minore qualità dello spazio pubblico e dell’arredo urbano.

Fenocchio ha inoltre annunciato l’intenzione di aprire un confronto con il territorio: “Consultare il comitato di quartiere, la commissione consiliare, i commercianti e i cittadini che gravitano su quell’area”, precisando che ogni scelta dovrà comunque passare dal confronto con la Soprintendenza, trattandosi di un ambito sottoposto a tutela.

Le modalità operative restano da definire: variante in corso d’opera entro i limiti previsti dal codice dei contratti oppure affidamento di interventi complementari utilizzando le economie disponibili.

Nella replica, Reggio ha espresso perplessità sulla coerenza dell’impostazione: “Devo dedurre che quella variante fosse un contentino a parole”, ha affermato, sostenendo che un’intenzione reale avrebbe dovuto essere esplicitata già nel bando di gara. L’ipotesi di finanziare l’opera simbolica con ribassi d’asta o con eventuali integrazioni di bilancio, secondo il consigliere, restituisce “un approccio confuso, non chiaro e non lineare.