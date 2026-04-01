Il nipote del partigiano Ignazio Vian in visita a Mondovì e Chiusa di Pesio

Un momento toccato ed emozionante quello che, lo scorso lunedì 30 marzo, ha visto la presenza del dottor Lorenzo Vian, nipote del partigiano, Ignazio Vian, medaglia d’oro al valor militare.

Giunto da Roma, ha prima partecipato con un intervento nel corso della commemorazione per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, a Mondovì Piazza. La commemorazione, organizzata dalla onlus "col.Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo" nel giardino "Salvo D'Acquisto", si è conclusa con lo svelamento della restaurata targa in memoria del partigiano (leggi qui).

Il nipote ha poi raggiunto nel pomeriggio anche la Certosa di Pesio per rendere onore al sacrario della Resistenza, che ospita la tomba dello zio.

Erano presenti il sindaco di chiusa di Pesio, Claudio Baudino e la vice Daniela Giordanengo, Superiore della Comunità dei Missionari della Consolata, e i rappresentanti dell’associazione “Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, promotrice dell’appuntamento. Successivamente Vian ha visitato, insieme a Luisa De Caroli, presidente dell’associazione “Resistenza sempre nel Rinnovamento”, il Museo della Resistenza di Chiusa di Pesio “I Sentieri della Memoria”, ove è conservata tra i più preziosi documenti e anche il cappio con cui Ignazio Vian fu impiccato a Torino, dopo terribili sevizie dei nazisti.