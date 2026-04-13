Il luogotenente Fabrizio Giordano è cintura nera di Karate honoris causa [FOTO]

Sabato 11 aprile nell’ambito del seminario internazionale diTatsu Ryu Karate, nella 2 giorni alla palestra Figth Center, è stato conferito al luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo, il grado n. 1 di Cintura Nera - honoris causa.

Il conferimento, avvenuto in una cerimonia di autentica condivisione, alla presenza del responsabile internazionale della Tatsu Ryu Karate-Do il maestro Niklas Albrech Dan Honoris, dei docenti di quest' arte marziale e numerosi partecipanti provenienti da vari paesi d’Europa, ha visto come motivazione l’impegno di Giordano al servizio della sicurezza del territorio e della prevenzione “che è sempre andato ben oltre il suo dovere - recita la pergamena - unito a un grande senso rispetto e umanità”.

“In questi anni non era mai capitato di concedere questo titolo - ha sottolineato Bruno Comba responsabile per l’ Italia di questa disciplina - Il riconoscimento é stato attribuito per l’ininterrotta attività a presidio della sicurezza della città portata avanti in 25 anni con autorevolezza e preziosa empatia verso tutti i cittadini. Gli siamo riconoscenti”.