 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 aprile 2026, 12:34

Il luogotenente Fabrizio Giordano è cintura nera di Karate honoris causa [FOTO]

Il conferimento per i 25 anni di impegno del comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo al favore della sicurezza del territorio, ma anche per l’empatia e umanità. La cerimonia si è svolta nell’ambito del seminario internazionale Tatsu Ryu Karate-Do svoltosi in città nel fine settimana

Saluzzo, il conferimento del titolo di cintura nera n. 1 di Karate honoris causa al luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, il conferimento del titolo di cintura nera n. 1 di Karate honoris causa al luogotenente Fabrizio Giordano

Sabato 11 aprile nell’ambito del seminario internazionale diTatsu Ryu Karate, nella 2 giorni alla palestra Figth Center, è stato conferito al luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo, il grado n. 1 di Cintura Nera -  honoris causa.

Il conferimento, avvenuto in una cerimonia di autentica condivisione, alla presenza del responsabile internazionale della Tatsu Ryu Karate-Do il maestro Niklas Albrech Dan Honoris, dei docenti di quest' arte marziale  e numerosi partecipanti provenienti da vari paesi d’Europa,  ha visto come motivazione l’impegno di Giordano al servizio della sicurezza del territorio e della prevenzione “che è sempre andato ben oltre il suo dovere - recita la pergamena - unito a un grande senso rispetto e umanità”.  

“In questi anni non era mai capitato di concedere questo titolo - ha sottolineato Bruno Comba responsabile per l’ Italia di questa disciplina - Il riconoscimento é stato attribuito per l’ininterrotta attività a presidio della sicurezza della città portata avanti in 25 anni con autorevolezza e preziosa empatia verso tutti i cittadini. Gli siamo riconoscenti”.

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

Saluzzo, consegna del conferimento della cintura nera n. 1 di Karate Honoris causa al Luogotenente Fabrizio Giordano

vilma brignone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium