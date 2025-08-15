Escursionista cade su un sentiero a Valdieri: soccorso in elicottero sotto il temporale

Nel pomeriggio di ieri, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della squadra di Cuneo, con la collaborazione di due Guardie Parco, sono intervenuti per prestare aiuto a un escursionista cuneese di 78 anni caduto lungo il sentiero che conduce al Rifugio Morelli, nel territorio di Valdieri.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, lanciato dagli amici che erano con lui e hanno assistito alla caduta. Sul posto, insieme alle squadre di terra, è arrivato anche il personale medico a bordo dell’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Le operazioni, rese difficili dal forte temporale che si è abbattuto sulla zona, hanno richiesto manovre tecniche di corda per raggiungere l’uomo e imbarellarlo. Il recupero è avvenuto tramite verricello, consentendo il rapido trasferimento dell’infortunato a bordo dell’elicottero. L’escursionista è stato quindi elitrasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.