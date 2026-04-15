Ammodernamento e sicurezza trattori, Pietro Busso (Cia Cuneo): "Bene il bando Ismea da 10 milioni"

Un’importante opportunità per migliorare la sicurezza dei mezzi agricoli arriva dal nuovo bando Ismea dedicato all’ammodernamento dei trattori agricoli e forestali.

A segnalarlo è Cia Agricoltori italiani di Cuneo tramite il responsabile provinciale del Settore Finanza agevolata, Pietro Busso: «Si tratta di una misura senza dubbio interessante, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per interventi mirati ad aumentare la sicurezza dei trattori. Un sostegno concreto che può aiutare le aziende agricole e agromeccaniche a investire in tecnologie fondamentali per la tutela degli operatori».

Il bando, attuato nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione tra Masaf, Crea, Inail e Ismea del 9 dicembre 2025, prevede contributi fino all’80% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 2.000 euro per ciascun intervento: «È importante sottolineare – prosegue Busso – che il contributo viene calcolato sul preventivo presentato in fase di domanda e riguarda esclusivamente specifici dispositivi di sicurezza».

Tra i costi ammissibili rientrano l’acquisto e l’installazione di sistemi quali i dispositivi per il corretto riposizionamento della struttura ROPS, gli avvisatori acustici o luminosi per cinture di sicurezza e freno di stazionamento, le telecamere con segnalazione di ostacoli e inclinometri per prevenire il rischio di ribaltamento.

«Un aspetto fondamentale da tenere presente – evidenzia Busso – è che la domanda può essere presentata solo tramite le officine di autoriparazione abilitate e non attraverso gli Uffici Cia. Gli interventi sono finanziati su un solo macchinario per ogni azienda agricola».

L’accreditamento e la precompilazione delle domande sono possibili fino alle ore 12 del 15 maggio 2026, mentre l’invio potrà essere effettuato dalle ore 12 del 19 maggio fino alle ore 12 del 29 maggio 2026, attraverso la piattaforma informatica attiva nei giorni feriali.

«Proprio per la necessità di interfacciarsi direttamente con le officine – conclude Busso – è importante che le aziende si muovano per tempo. Gli Uffici provinciali di Cia Cuneo restano comunque a disposizione per fornire tutte le indicazioni utili e accompagnare gli agricoltori nella comprensione del bando e dei requisiti richiesti».