Luna Park Ceva 2026: giostre a 2 euro tutti i giovedì e la domenica mattina

Tra le iniziative più apprezzate di questa edizione c’è senza dubbio la promozione speciale che permette di salire sulle attrazioni a prezzo ridotto in diversi momenti della settimana.
Tutti i giovedì giostre a soli 2 euro
Per tutta la durata del Luna Park, ogni giovedì pomeriggio e sera sarà possibile vivere il divertimento del parco con una tariffa speciale:
Tutti in giostra a soli 2 euro
Una promozione pensata per famiglie, ragazzi e bambini che rende ancora più accessibile una serata al luna park tra autoscontri, attrazioni adrenaliniche e giostre per i più piccoli.
Domenica mattina promozionale dalle 10:30 alle 13
L’offerta speciale continua anche nel weekend.
Ogni domenica mattina, dalle 10:30 alle 13:00, le giostre aderenti saranno disponibili a 2 euro.
Un’occasione ideale per vivere il Luna Park in una fascia oraria più tranquilla e perfetta soprattutto per le famiglie con bambini.
La promozione è valida sulle attrazioni aderenti ed è esclusa per i giochi a premio e quelli a tempo.
Novità e attrazioni protagoniste del 2026
Grande curiosità anche per le novità di quest’anno, a partire dal nuovo B-52, la spettacolare torre rotante alta 35 metri che domina il Luna Park di Ceva, e da Jumanji, il percorso avventura tra ponti tibetani e ostacoli che sta attirando tantissimi visitatori.
Accanto alle novità non mancano:
● autoscontri
● attrazioni family
● giostre per bambini
● giochi tradizionali
● stand gastronomici e street food
Luna Park aperto fino al 31 maggio
Il Luna Park resterà a Ceva fino al 31 maggio 2026, con apertura tutti i giorni tra pomeriggio e sera.
Un appuntamento che continua a richiamare pubblico da tutta la zona, confermandosi uno degli eventi più attesi del mese di maggio.
Informazioni utili
● Dove: Piazza Vittorio Veneto, Ceva.
● Quando: fino al 31 maggio 2026.
● Promo speciale: giostre a 2€ tutti i giovedì pomeriggio e sera.
● Promo domenica: giostre a 2€ dalle 10:30 alle 13:00.
● Esclusi giochi a premio e attrazioni a tempo.