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Economia | 21 maggio 2026, 14:00

Luna Park Ceva 2026: giostre a 2 euro tutti i giovedì e la domenica mattina

Continua il successo del Luna Park di Ceva 2026 in Piazza Vittorio Veneto, dove ogni giorno centinaia di persone stanno vivendo l’atmosfera della grande festa tra attrazioni, musica, colori e divertimento per tutte le età.

Luna Park Ceva 2026

Luna Park Ceva 2026

Tra le iniziative più apprezzate di questa edizione c’è senza dubbio la promozione speciale che permette di salire sulle attrazioni a prezzo ridotto in diversi momenti della settimana.

Tutti i giovedì giostre a soli 2 euro

Per tutta la durata del Luna Park, ogni giovedì pomeriggio e sera sarà possibile vivere il divertimento del parco con una tariffa speciale:

Tutti in giostra a soli 2 euro 

Una promozione pensata per famiglie, ragazzi e bambini che rende ancora più accessibile una serata al luna park tra autoscontri, attrazioni adrenaliniche e giostre per i più piccoli. 

Domenica mattina promozionale dalle 10:30 alle 13

L’offerta speciale continua anche nel weekend.

Ogni domenica mattina, dalle 10:30 alle 13:00, le giostre aderenti saranno disponibili a 2 euro. 

Un’occasione ideale per vivere il Luna Park in una fascia oraria più tranquilla e perfetta soprattutto per le famiglie con bambini.

La promozione è valida sulle attrazioni aderenti ed è esclusa per i giochi a premio e quelli a tempo.

Novità e attrazioni protagoniste del 2026

Grande curiosità anche per le novità di quest’anno, a partire dal nuovo B-52, la spettacolare torre rotante alta 35 metri che domina il Luna Park di Ceva, e da Jumanji, il percorso avventura tra ponti tibetani e ostacoli che sta attirando tantissimi visitatori.

Accanto alle novità non mancano: 

●            autoscontri

●            attrazioni family

●            giostre per bambini

●            giochi tradizionali

●            stand gastronomici e street food 

Luna Park aperto fino al 31 maggio

Il Luna Park resterà a Ceva fino al 31 maggio 2026, con apertura tutti i giorni tra pomeriggio e sera.

Un appuntamento che continua a richiamare pubblico da tutta la zona, confermandosi uno degli eventi più attesi del mese di maggio.

Informazioni utili

● Dove: Piazza Vittorio Veneto, Ceva.

● Quando: fino al 31 maggio 2026.

● Promo speciale: giostre a 2€ tutti i giovedì pomeriggio e sera.

● Promo domenica: giostre a 2€ dalle 10:30 alle 13:00.

● Esclusi giochi a premio e attrazioni a tempo.

I.P.

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