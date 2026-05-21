Luna Park Ceva 2026: giostre a 2 euro tutti i giovedì e la domenica mattina

Tra le iniziative più apprezzate di questa edizione c’è senza dubbio la promozione speciale che permette di salire sulle attrazioni a prezzo ridotto in diversi momenti della settimana.

Tutti i giovedì giostre a soli 2 euro

Per tutta la durata del Luna Park, ogni giovedì pomeriggio e sera sarà possibile vivere il divertimento del parco con una tariffa speciale:

Tutti in giostra a soli 2 euro

Una promozione pensata per famiglie, ragazzi e bambini che rende ancora più accessibile una serata al luna park tra autoscontri, attrazioni adrenaliniche e giostre per i più piccoli.

Domenica mattina promozionale dalle 10:30 alle 13

L’offerta speciale continua anche nel weekend.

Ogni domenica mattina, dalle 10:30 alle 13:00, le giostre aderenti saranno disponibili a 2 euro.

Un’occasione ideale per vivere il Luna Park in una fascia oraria più tranquilla e perfetta soprattutto per le famiglie con bambini.

La promozione è valida sulle attrazioni aderenti ed è esclusa per i giochi a premio e quelli a tempo.

Novità e attrazioni protagoniste del 2026

Grande curiosità anche per le novità di quest’anno, a partire dal nuovo B-52, la spettacolare torre rotante alta 35 metri che domina il Luna Park di Ceva, e da Jumanji, il percorso avventura tra ponti tibetani e ostacoli che sta attirando tantissimi visitatori.

Accanto alle novità non mancano:

● autoscontri

● attrazioni family

● giostre per bambini

● giochi tradizionali

● stand gastronomici e street food

Luna Park aperto fino al 31 maggio

Il Luna Park resterà a Ceva fino al 31 maggio 2026, con apertura tutti i giorni tra pomeriggio e sera.

Un appuntamento che continua a richiamare pubblico da tutta la zona, confermandosi uno degli eventi più attesi del mese di maggio.

Informazioni utili

● Dove: Piazza Vittorio Veneto, Ceva.

● Quando: fino al 31 maggio 2026.

● Promo speciale: giostre a 2€ tutti i giovedì pomeriggio e sera.

● Promo domenica: giostre a 2€ dalle 10:30 alle 13:00.

● Esclusi giochi a premio e attrazioni a tempo.