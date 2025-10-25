Al via il restyling del centro storico di Alba: si parte da via Acqui. "Un progetto complessivo da 5 milioni"

Entra nel vivo la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni del centro storico, primo passo di un più ampio piano di riqualificazione urbana. L’intervento, sostenuto da un finanziamento di 1,5 milioni di euro della Fondazione CRC, rappresenta la fase iniziale di un progetto globale da circa 5 milioni di euro che interesserà progressivamente tutto il cuore cittadino.

“Abbiamo approvato il progetto esecutivo e siamo pronti a partire con un primo lotto che riguarderà via Acqui” spiega Edoardo Fenocchio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alba. “Si tratta di una via che presentava criticità importanti sul piano della manutenzione del fondo. Da qui partiremo con un intervento urgente, ma anche con l’obiettivo di testare la gestione di un cantiere complesso nel cuore del centro storico”.

Oltre a via Acqui, il progetto già finanziato comprende anche via Belli, via Paruzza, via Accademia, piazza Borsellino, via Pertinace, via Coppa e via Manzoni. Un insieme di strade centrali e ad alta percorrenza che da tempo necessitavano di interventi.

“Abbiamo avuto un’interlocuzione con la Fondazione CRC, in quanto ente finanziatore, e proseguiremo nel confronto per coordinare al meglio le esigenze che sono emerse in questi mesi di lavoro e il perseguimento dello spirito e finalità del progetto”, aggiunge Fenocchio. “Questo intervento non va inteso come una semplice manutenzione: rappresenta un’operazione strutturale più ampia. I materiali saranno posati con una tecnologia differente rispetto all’esistente e più allineata alla attuali esigenze di durabilità e facilità di manutenzione e spazzamento. Miriamo a risolvere le criticità legate alle barriere architettoniche e restituire un assetto più omogeneo, tra le vie centrali e laterali, sul centro storico, anche in riferimento ad arredi e materiali”.

I lavori partiranno nei prossimi giorni e saranno organizzati in sottolotti per limitare al massimo i disagi. “Abbiamo avviato un dialogo costante con i commercianti, i comitati di quartiere e i residenti. Le comunicazioni sono state affisse nei giorni scorsi proprio per mantenere tutti aggiornati e c’è come sempre disponibilità piena dei nostri uffici a recepire e risolvere le criticità che dovessero emergere. L’obiettivo è garantire per quanto possibile la transitabilità almeno pedonale, riducendo al minimo, per quanto possibile i disagi”, precisa l’assessore.

Oltre alla rimozione e riposizionamento delle pavimentazioni, l’intervento comprenderà anche il riordino degli arredi urbani, dei dissuasori e delle aree pedonali, con l’intento di rendere il comparto più armonico e accessibile. “Questa manutenzione straordinaria consentirà di uniformare le superfici, rendere più regolari le pavimentazioni e migliorare la percettività complessiva del centro storico, anche in ottica di maggiore condivisione e fruibilità dello spazio pubblico Alla fine, il centro storico cittadino di Alba credo potrà essere percepito più omogeneo tra vie centrali e laterali, più funzionale ma anche diffusamente accogliente”, conclude Fenocchio.