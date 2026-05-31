Autovelox sulla SS 20 del Colle di Tenda: il Prefetto di Imperia autorizza tre nuovi punti di controllo sulla velocità

"Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita martedì 26 maggio.

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La Prefettura di Imperia ha autorizzato l’installazione e l’utilizzo di dispositivi di controllo della velocità lungo tre tratti della Strada Statale 20 del Colle di Tenda e Valle Roya, sul territorio comunale di Ventimiglia. Il provvedimento, firmato il 22 maggio scorso, consente il rilevamento a distanza delle infrazioni ai limiti di velocità “senza obbligo di contestazione immediata”.

I punti individuati sono:

SS20 km 149+440 direzione Porra

SS20 km 149+440 direzione Ventimiglia

SS20 km 145+027 direzione Trucco

Nel decreto prefettizio viene richiamata la normativa nazionale in materia di sicurezza stradale, dal Codice della Strada al recente decreto ministeriale dell’11 aprile 2024 che disciplina “le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo della velocità”. La decisione è arrivata dopo l’istruttoria presentata dal Comando di Polizia Locale di Ventimiglia e l’esame dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale, riunito il 22 maggio scorso. Secondo quanto evidenziato nel documento, i tratti interessati presentano condizioni tali da rendere difficile la contestazione immediata delle violazioni, sia per motivi strutturali sia per ragioni legate alla sicurezza della circolazione.

Tra gli elementi valutati figurano il tasso di incidentalità degli ultimi cinque anni, il traffico veicolare, le caratteristiche plano-altimetriche della carreggiata e la presenza di velocità medie superiori ai limiti consentiti. La Prefettura precisa inoltre che la presenza degli autovelox dovrà essere “adeguatamente segnalata e portata a conoscenza degli utenti” attraverso apposita cartellonistica, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada e dai decreti ministeriali vigenti.

Il decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Imperia e trasmesso agli enti proprietari delle strade, ai Comuni interessati e agli organi di polizia stradale e locale incaricati dell’esecuzione del provvedimento.