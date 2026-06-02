Grandinata nella bassa Valle Tanaro tra Monregalese e le Langhe: intervento dei trattori per liberare le strade a Farigliano

E' l'area del medio Tanaro tra Monregalese e Langhe ad essere stata interessata da una fitta grandinata, che si è concentrata nell'area che comprende Dogliani, Fatigliano, Clavesana e tutta la Fondovalle.

Qui l'immagine dal sito di Datameteo, che mostra i fenomeni in tempo reale

L'evento di cui mostriamo le immagini si è verificato attorno alle 16.30 a Clavesana.

Intensa grandinata anche a Farigliano, dove è stato necessario l'intervento dei trattori per rimuovere la densa coltre di ghiaccio che si è accumulata nelle vie del paese.

E si registrano purtroppo anche danni alle vetture.

E' successo in particolare nella zona di Dogliani.