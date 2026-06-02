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Attualità | 02 giugno 2026, 17:11

Grandinata nella bassa Valle Tanaro tra Monregalese e le Langhe: intervento dei trattori per liberare le strade a Farigliano

Le immagini ci arrivano anche da Clavesana e Murazzano. Si registrano importanti danni alle auto

Macchina danneggiata dalla grandine a Murazzano

Macchina danneggiata dalla grandine a Murazzano

E' l'area del medio Tanaro tra Monregalese e Langhe ad essere stata interessata da una fitta grandinata, che si è concentrata nell'area che comprende Dogliani, Fatigliano, Clavesana e tutta la Fondovalle. 

Qui l'immagine dal sito di Datameteo, che mostra i fenomeni in tempo reale

L'evento di cui mostriamo le immagini si è verificato attorno alle 16.30 a Clavesana. 

Intensa grandinata anche a Farigliano, dove è stato necessario l'intervento dei trattori per rimuovere la densa coltre di ghiaccio che si è accumulata nelle vie del paese. 

E si registrano purtroppo anche danni alle vetture. 

E' successo in particolare nella zona di Dogliani. 

La grandine scesa a Clavesana

La grandine scesa a Clavesana

redazione

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