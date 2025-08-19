Cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale accompagnato alla frontiera dagli agenti della Questura di Cuneo

Gli agenti della Questura di Cuneo, con scorta a cura del personale dell’Ufficio Immigrazione, nella giornata di oggi (martedì 19 agosto) hanno effettuato l’accompagnamento presso l’aeroporto di Milano-Malpensa con destinazione Casablanca, di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale.
In particolare l'uomo, già destinatario di decreto di rigetto della pratica di rilascio del proprio titolo di soggiorno, è stato rintracciato dalla Polizia nel comprensorio di Racconigi, a seguito di una mirata attività volta al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Il Questore di Cuneo, previo ordine di espulsione del Prefetto a lasciare il territorio nazionale e dopo la convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Cuneo, ha emesso il decreto di accompagnamento immediato alla frontiera, per il definitivo rimpatrio in Marocco.