 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 agosto 2025, 19:47

Cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale accompagnato alla frontiera dagli agenti della Questura di Cuneo

L'uomo, già destinatario di decreto di rigetto della pratica di rilascio del proprio titolo di soggiorno, è stato accompagnato all'aeroporto di Milano-Malpensa con destinazione Casablanca

Cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale accompagnato alla frontiera dagli agenti della Questura di Cuneo

Gli agenti della Questura di Cuneo, con scorta a cura del personale dell’Ufficio Immigrazione, nella giornata di oggi (martedì 19 agosto) hanno effettuato l’accompagnamento presso l’aeroporto di Milano-Malpensa con destinazione Casablanca, di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale.

In particolare l'uomo, già destinatario di decreto di rigetto della pratica di rilascio del proprio titolo di soggiorno, è stato rintracciato dalla Polizia nel comprensorio di Racconigi, a seguito di una mirata attività volta al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Il Questore di Cuneo, previo ordine di espulsione del Prefetto a lasciare il territorio nazionale e dopo la convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace di Cuneo, ha emesso il decreto di accompagnamento immediato alla frontiera, per il definitivo rimpatrio in Marocco.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium