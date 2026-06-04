Cuneo ha la prima "smoking area": è in piazza Torino e fa parte del progetto di Plastic Free

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani, si è svolta a Cuneo l’iniziativa di sensibilizzazione “Il Pianeta non è un posacenere”, promossa da Plastic Free Onlus con il supporto del Comune di Cuneo.

L’obiettivo è rimuovere dall’ambiente migliaia di mozziconi di sigaretta, sensibilizzare cittadini e fumatori sui danni provocati dalle cicche disperse nell’ecosistema e richiamare l’attenzione su uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati nelle città.

Nella mattinata di mercoledì 3 giugno, circa 45 studenti delle classi 3A Linguistico e 2I Scienze Umane del Liceo De Amicis, accompagnati dai docenti Filippo Cavallotto e Bianca Monfalcone, hanno partecipato attivamente alla raccolta dei mozziconi nel centro storico, operando lungo via Roero, via Sette Assedi, via Santa Maria, piazza Virginio, via Fossano e un tratto di via Roma. All’iniziativa era presente anche l’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis, che ha espresso apprezzamento per l’impegno dei giovani e dei volontari.

Il risultato è stato significativo: in appena un’ora e mezza sono stati recuperati circa 1,5 kg di mozziconi, pari a oltre 4.300 cicche. Un contributo importante al bilancio nazionale di Plastic Free, che nel solo 2025 ha organizzato 147 appuntamenti dedicati alla raccolta dei mozziconi, coinvolgendo più di 2.800 volontari e rimuovendo oltre 13 milioni di filtri dispersi sul territorio.

Durante la mattinata è stato inoltre installato in piazza Torino il primo dei quattro nuovi raccoglitori di mozziconi acquistati dal Comune di Cuneo nell’ambito del progetto Area Smoking Plastic Free.

Si tratta della prima installazione in Piemonte, alla quale ne seguiranno altre tre nei prossimi giorni. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la riduzione dell’inquinamento da microplastiche: i filtri delle sigarette, infatti, non sono composti da cotone ma da acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni a degradarsi, rilasciando micro e nanoplastiche e sostanze tossiche capaci di contaminare fino a 500 litri d’acqua per singolo mozzicone.

“Il problema, oggi, è che l’occhio si è abituato al degrado. I mozziconi a terra non li notiamo più, e quando una comunità smette di riconoscere un comportamento scorretto finisce per considerarlo normale – osserva l’assessore Gianfranco Demichelis. – Per invertire la rotta servono educazione ambientale, campagne mirate, spazi attrezzati per fumatori e strumenti pratici come i nuovi contenitori dedicati. Il nostro è un segnale importante in questa direzione”.

“Un ringraziamento speciale, oltre all’amministrazione Comunale, va all’Osteria della Chiocciola di via Fossano, che ha offerto una bibita a tutti gli studenti partecipanti, un gesto semplice ma significativo che testimonia vicinanza e attenzione verso chi dedica tempo ed energie alla cura dell’ambiente – commenta Flavia Faccia, referente regionale Plastic Free -. Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il contributo di ciascuno: la tutela dell’ambiente non passa soltanto attraverso i grandi progetti, ma soprattutto dai comportamenti quotidiani di ogni cittadino. Anche un piccolo gesto, come raccogliere un rifiuto, utilizzare correttamente i contenitori dedicati o evitare di disperdere mozziconi nell’ambiente, può fare la differenza se condiviso da un’intera comunità. La sensibilizzazione dei più giovani e l’impegno costante delle persone sono gli strumenti più efficaci per costruire un cambiamento duraturo”.

In occasione del weekend dedicato alla Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani saranno inoltre organizzate – da Plastic Free – 12 attività di raccolta in tutto il Piemonte. Nel Cuneese l’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno alle ore 10 a Fossano e alle ore 15.30 a Camerana. Tutti gli eventi e le modalità di partecipazione sono consultabili su: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi .



