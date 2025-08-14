Ordinanza ritirata ma la Statale 28 del Colle di Nava resta un pericolo per i tir

Nella giornata di mercoledì 13 agosto un tir è uscito di strada lungo la SS28 del Colle di Nava, rimanendo incastrato in una cunetta mentre, nel senso opposto di marcia, transitava un secondo mezzo pesante. L’episodio ha provocato il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni: sia verso Imperia che verso Cuneo.

Non si tratta di un caso isolato. La Statale 28 è teatro frequente di simili criticità, aggravate dalla conformazione della carreggiata che non rispetta le normative per il transito in sicurezza di tir e autoarticolati, costretti a manovre pericolose e non compatibili con il tipo di strada.

“A seguito della documentazione già inviata dal Comune di Pornassio relativa alla pericolosità della tratta ANAS nel comune stesso,” dichiara il sindaco Vittorio Adolfo, “chiediamo che l’Ente proprietario pervenga alla decisione di vietare il transito dei tir ed autoarticolati che possano transitare lungo percorsi autostradali”.

Nonostante le segnalazioni e la richiesta formale di limitare l’accesso dei mezzi pesanti, l’ordinanza di divieto è stata ritirata, lasciando irrisolto un problema di sicurezza che mette a rischio cittadini, autisti e la viabilità stessa di un collegamento strategico come quello tra Liguria e Piemonte.