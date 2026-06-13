Dia_loghi a Cuneo e Torino: arte contemporanea nel centro storico per celebrare la fondazione della città

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, nel centro storico di Cuneo, artisti di arte contemporanea, ciascuno con il proprio linguaggio, occuperanno androni e cortili della città, dando vita ad un percorso espositivo diffuso ed immersivo. L'obiettivo è valorizzare la città attraverso l'arte, creando un dialogo tra le opere e il tessuto sociale del luogo lungo un itinerario ricco di suggestioni, identità e contaminazioni creative, dove ogni spazio racconta una storia diversa.

Le giornate indicate ricordano la fondazione della città: il 23 giugno 1198 è la data in cui un atto sancì l'alleanza con Asti della "villa nuova" definita libero comune. La scelta del luogo, il centro antico, si carica di un significato simbolico: proporre arte contemporanea in un contesto storico raccorda il passato all'oggi. Si offre una "due giorni" all'insegna della cultura e dell'arte per approfondire la storia della città ammirando le installazioni artistiche, accompagnate dalla presenza degli autori Enzo Bersezio, Luciano Cappellari, Marco Da Rold, Grazia Gallo, Delia Gianti, Ugo Giletta, Romina Mandrile, Domenico Olivero, Davide Pesce, Silvio Rosso, Claudio Signanini, Lino Strangis e Luisa Valentini.

Le opere saranno ospitate nel Palazzo della Prefettura, nella sede del settimanale La Guida, nella sede della Fondazione CRC, nel cortile di casa Serra (via Roma 22), nel Palazzo di Città, nel cortile di Palazzo Pellegrino di Castelnuovo (via Roma 39), nel Chiostro del Complesso di San Francesco e nel cortile di Palazzo Samone. Il vernissage sarà sabato 20 giugno alle ore 11:30 in Largo Audiffredi, mentre domenica 21 giugno alle ore 15 sarà prevista una visita guidata dal Prof. Enrico Perotto con partenza dal Palazzo Civico.

Il colloquio con Torino si attua grazie alla mostra allestita al MAU - Museo di Arte Urbana, nel Borgo Vecchio Campidoglio (Via Rocciamelone 7), in cui saranno esposte opere e installazioni degli artisti presenti a Cuneo. La mostra DIA_LOGHI - Inter et extra moenia, a cura di Alessandro Abrate, sarà inaugurata sabato 13 giugno 2026 con vernissage alle 18:30 e si protrarrà sino al 19 giugno. La galleria sarà aperta su appuntamento il 15 e 16 giugno, mentre rimarrà aperta il 17-18-19 giugno dalle 16:30 alle 19:00. Durante il Vernissage torinese, la mostra sarà affiancata, già dal mattino, dal FAAB Festival in alcune strade del Borgo Vecchio Campidoglio, con valorizzazione del fronte delle botteghe attraverso l'allestimento di piccoli salottini e workshop artistici e laboratori partecipativi organizzati dagli studenti del corso di Pittura del Prof. Giuseppe Leonardi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Il progetto "DIA_LOGHI" ha preso forma nel quartiere Campidoglio a Torino il 27-28 settembre 2025 grazie alla mostra promossa da ZipArt, IN_DIA_LOGO - DIA_IN_LOGO, dove dieci artisti contemporanei hanno presentato le loro opere nei cortili e negli androni di alcuni condomini del Borgo Campidoglio, attivando un dialogo con i circa 200 murales del MAU già storicizzati. La mostra ha sviluppato un colloquio simbolico, inteso a rafforzare ulteriormente la vocazione culturale di questi spazi urbani, creando dialogo anche tra abitanti e artigiani del borgo.

Il progetto della mostra diffusa negli androni e nei cortili nasce da un'idea di Delia Gianti e Lino Strangis. ZipArt, UNI.VO.C.A. e Promocuneo sono capofila di una cordata in cui altre Istituzioni, Enti, Fondazioni ed Associazioni sono coinvolti sinergicamente, per far colloquiare due città che, da sempre, hanno forti legami sviluppati nel corso del tempo e della storia: Capitale e Provincia — "la grande Provincia" del Ducato Sabaudo. Un riscontro in cui le due città si confrontano e dialogano con una serie di stimoli artistici, architettonici ed ambientali, capaci di generare nuovi sguardi, riflessioni e possibilità di azione nel rapporto tra individui, comunità e territorio.

L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, della Camera di Commercio di Cuneo, dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; al patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Torino, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e Ordine degli Architetti di Cuneo; alla collaborazione di FAI Cuneo, ACLI Cuneo, LA GUIDA, Comitato di Quartiere Centro Storico, Grandarte, Fondazione Peano, Accademia di Belle Arti di Cuneo, Liceo Ego Bianchi, MUDRI Rittana e numerose associazioni torinesi e romane. Il coordinamento tra artisti e pubblico è curato da Marcello Corazzini, CSA Farm Gallery Arte Contemporanea di Torino.

Al termine della mostra, parte delle opere saranno ospitate nell'Atrio della Camera di Commercio di Cuneo, alla Fondazione Peano e al MUDRI - Museo diffuso di Rittana.