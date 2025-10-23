Colle dell’Agnello chiuso definitivamente per maltempo e forte vento in quota

Il Colle dell’Agnello è chiuso definitivamente al traffico da ieri, mercoledì 22 ottobre, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la zona di alta valle Varaita e del versante francese.

Dopo la recente nevicata e il forte vento in quota sono previste basse temperature che rendono ghiacciato e pericoloso l‘asfalto.

Da oggi il Settore della Provincia competente sulla viabilità Cuneo-Saluzzo e l'Ufficio Reparto Manutenzione di Saluzzo, con un’ordinanza che riguarda la Strada Provinciale 251, nel tratto compreso tra il km 4+700 (Vecchia Dogana) e il km 14+010 (valico del Colle dell’Agnello – confine di Stato, quota 2.744 metri) ha quindi disposto l’ordinanza definitiva di chiusura in accordo con il Dipartimento francese delle Hautes-Alpes.

Per poter di nuovo transitare sul valico sarà necessario attendere la prossima primavera 2026.