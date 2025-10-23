 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 ottobre 2025, 17:16

Vezza d’Alba piange l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Musso, storico rivenditore di macchine agricole

Titolare della Musso Agri Eco Garden, era persona conosciuta e stimata in tutto il territorio. I funerali sabato 25 ottobre

Giuseppe Musso, 71 anni. Sabato i funerali nella frazione di Vezza d'Alba

Giuseppe Musso, 71 anni. Sabato i funerali nella frazione di Vezza d'Alba

È improvvisamente mancato Giuseppe Musso, 71 anni, titolare dell'azienda rivenditrice di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio Musso Agri Eco Garden, con sede in via Torino 23, nella frazione Borbore di Vezza d’Alba.

La tragica notizia è stato un fulmine a ciel sereno, che ha costernato la comunità vezzese, dove Giuseppe Musso era molto conosciuto per la sua attività di imprenditore e per le sue qualità umane.

L’azienda è una delle più longeve del settore, fu fondata nel 1922, ed è considerata tra le più importanti artefici della meccanizzazione agricola nelle Langhe, Roero e Monferrato.

Persona molto attiva, Musso faceva parte del Lions Club Canale-Roero e del Gruppo Alpini di Vezza d’Alba, che hanno già manifestato il loro dolore e la vicinanza alla famiglia, come ha provveduto a fare l’Amministrazione Comunale, per la quale Giuseppe era un riferimento importante e stimato.

Giuseppe Musso lascia i figli Michele con Anna, e Matteo, le sorelle Annamaria, Bruna con Gianfranco, Stefania con Ferruccio, nipoti, parenti e collaboratori.

L'uomo verrà ricordato rosario di preghiera che verrà recitato presso l’abitazione in via Torino 21 a Borbore, venerdì 24 ottobre alle ore 20.30.

I funerali si svolgeranno sabato 25 ottobre, alle ore 15, nella parrocchia di San Martino di Vezza d’Alba, partendo dall’abitazione.

Silvano Bertaina

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium