Vezza d’Alba piange l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Musso, storico rivenditore di macchine agricole

È improvvisamente mancato Giuseppe Musso, 71 anni, titolare dell'azienda rivenditrice di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio Musso Agri Eco Garden, con sede in via Torino 23, nella frazione Borbore di Vezza d’Alba.

La tragica notizia è stato un fulmine a ciel sereno, che ha costernato la comunità vezzese, dove Giuseppe Musso era molto conosciuto per la sua attività di imprenditore e per le sue qualità umane.

L’azienda è una delle più longeve del settore, fu fondata nel 1922, ed è considerata tra le più importanti artefici della meccanizzazione agricola nelle Langhe, Roero e Monferrato.

Persona molto attiva, Musso faceva parte del Lions Club Canale-Roero e del Gruppo Alpini di Vezza d’Alba, che hanno già manifestato il loro dolore e la vicinanza alla famiglia, come ha provveduto a fare l’Amministrazione Comunale, per la quale Giuseppe era un riferimento importante e stimato.

Giuseppe Musso lascia i figli Michele con Anna, e Matteo, le sorelle Annamaria, Bruna con Gianfranco, Stefania con Ferruccio, nipoti, parenti e collaboratori.

L'uomo verrà ricordato rosario di preghiera che verrà recitato presso l’abitazione in via Torino 21 a Borbore, venerdì 24 ottobre alle ore 20.30.

I funerali si svolgeranno sabato 25 ottobre, alle ore 15, nella parrocchia di San Martino di Vezza d’Alba, partendo dall’abitazione.