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Attualità | 15 giugno 2026, 19:36

Fossano, torna il “Cinema in Carcere” alla Casa di Reclusione

Il 29 giugno si apre la rassegna con il film premiato “Le città di pianura”, ingresso su prenotazione

Fossano, torna il “Cinema in Carcere” alla Casa di Reclusione

Lunedì 29 giugno inizia la rassegna di Cinema in Carcere alla Casa di Reclusione di Fossano in Via S. Giovanni Bosco 48.

La stagione di Fossangeles sarà aperta dal film vincitore del David di Donatello come Miglior Film Le città di pianura, un viaggio in Veneto con due amici appassionati di alcol e uno studente universitario alla ricerca di un tesoro. 

Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre lunedì 22 giugno alle ore 12, via mail all'indirizzo prenotazionecarcerefossano@gmail.com indicando nome e cognome, data e luogo di nascita ,numero di carta d'identità. Ingresso su offerta libera (minimo 5 euro) La proiezione avrà inizio alle 21.30 con ritrovo alle ore 20.30.

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