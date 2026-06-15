Lagnasco, riparte il servizio navetta gratuito per il mercato di Saluzzo

Ha preso il via sabato 13 giugno il servizio di trasporto mercatale organizzato dal Comune di Lagnasco per consentire ai residenti di raggiungere comodamente il mercato di Saluzzo. L’iniziativa, ormai consolidata negli anni, presenta una novità importante: il trasporto viene effettuato con un pulmino da nove posti anziché con il tradizionale autobus.

“Abbiamo voluto proseguire un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza – spiega il sindaco Roberto Dalmazzo – ma introducendo una soluzione più a misura d’uomo. Negli anni scorsi la partenza avveniva dalla fermata dell’autobus di linea con un pullman, mentre ora si parte dalla piazzetta del Comune, in piazza Umberto I, utilizzando un mezzo più adatto al numero degli utenti abituali, che non supera le nove persone”.

Il pulmino permette inoltre una maggiore comodità negli spostamenti. “I passeggeri vengono accompagnati più vicino all’area mercatale e possono beneficiare di una maggiore flessibilità negli orari. Siamo molto soddisfatti di aver avviato il servizio anche quest’anno”, aggiunge il primo cittadino.

La navetta sarà attiva fino al 12 settembre, ogni mercoledì e sabato, in concomitanza con il mercato cittadino di Saluzzo. La partenza da Lagnasco è alle 8,45 dalla piazzetta del Comune, mentre l’arrivo è previsto davanti all’ex Tribunale di Saluzzo. Il viaggio di ritorno partirà alle 11,30 dallo stesso punto, con rientro in paese.

Il servizio è completamente gratuito per tutti i residenti di Lagnasco. Non è necessario acquistare alcun biglietto: agli utenti potrà essere richiesto soltanto un documento d’identità per verificare la residenza.